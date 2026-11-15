Javier Milei confirmó que buscará la reelección presidencial en 2027 y comenzó a delinear los objetivos económicos que pretende alcanzar durante un eventual segundo mandato. El Presidente anticipó que buscará que Argentina llegue a comerciar con el 90% del planeta para 2031, prometió profundizar la baja de impuestos y aseguró que, si se cumple el escenario económico previsto por su gestión, les devolverá a los argentinos US$500.000 millones.

La definición llegó este sábado 14 de noviembre, durante la inauguración de la muestra "Belgrano, la revolución de las ideas", en el Museo de la Casa Rosada, en el marco de una nueva edición de La Noche de los Museos. En medio de las tensiones internas dentro del oficialismo y las discusiones por el armado electoral, Milei despejó las dudas sobre sus aspiraciones políticas con una frase contundente: "Para los que dudan que estoy yendo por la reelección, sí, estoy yendo por la reelección".

El mandatario no se limitó a confirmar su intención de competir por otro período, sino que vinculó esa posibilidad con las metas que se propone alcanzar durante los próximos años. Una de las principales es ampliar la participación argentina en el comercio internacional. Según explicó, cuando llegó al Gobierno el país comerciaba con el 10% del planeta y actualmente esa proporción alcanza el 30%. Su objetivo es llevarla al 90% para 2031.

Para alcanzar esa meta, Milei planteó que continuará profundizando los ejes económicos de su administración: apertura comercial, desregulación y fortalecimiento del capital humano. En ese sentido, mencionó los acuerdos comerciales con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Singapur y Estados Unidos, además de las gestiones para avanzar en la incorporación al bloque transpacífico.

La otra gran promesa para un eventual segundo mandato estará vinculada con la reducción de impuestos. El Presidente aseguró que continuará avanzando en esa dirección y puso una cifra sobre la mesa: "En todo el período, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos US$500.000 millones, es decir, lo que tenemos de deuda".

De esa manera, Milei presentó la continuidad de su programa económico como uno de los argumentos centrales de su apuesta electoral para 2027. La intención es profundizar el proceso de apertura de la economía, ampliar los mercados para los productos argentinos y reducir la presión impositiva durante los próximos años.

Belgrano como referencia de su modelo económico

La confirmación electoral se produjo durante una actividad dedicada a reivindicar la figura de Manuel Belgrano. Milei definió al prócer como "el primer economista moderno del Río de la Plata" y uno de los primeros introductores de las ideas liberales en estas tierras.

El Presidente también destacó su defensa de la libertad comercial, la propiedad y la competencia, y lo vinculó con los principios económicos que impulsa su Gobierno. "Ya estaba todo escrito, lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano", expresó.

La referencia histórica funcionó como marco para ratificar el rumbo económico que pretende sostener. Con la reelección confirmada y objetivos planteados hasta 2031, Milei comenzó a poner en escena los principales ejes de lo que buscará convertir en su programa para un eventual segundo mandato.