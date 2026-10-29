El presidente Javier Milei confirmó que viajará la próxima semana a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en Madrid el 4 y 5 de noviembre. La reunión podría reunirlo con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien evalúa asistir al encuentro.

La presencia de ambos mandatarios adquiere relevancia por el contexto político regional y las diferencias que mantienen. La relación entre Milei y Lula atraviesa un período de tensión, que se profundizó durante la campaña electoral brasileña y tras el resultado que consagró al dirigente del Partido de los Trabajadores.

Fuentes oficiales confirmaron que Milei ratificó su asistencia durante las últimas horas del miércoles. Hasta entonces, el mandatario había dejado abierta la posibilidad de viajar y señalado que estaba evaluando su agenda con la Cancillería.

Una cumbre con mandatarios de 22 países

La reunión de Madrid convocará a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana, conformada por naciones de América Latina y de la península ibérica.

El encuentro estará presidido por el rey Felipe VI y buscará fortalecer la cooperación política entre los países participantes, además de establecer una agenda común sobre temas económicos, sociales y ambientales.

Bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, la cumbre tendrá entre sus principales ejes la sostenibilidad, la innovación, la inclusión social y las políticas destinadas a la infancia y la juventud.

La participación de Lula todavía estaba en evaluación al momento de la publicación de la información. Si finalmente confirma su presencia, el encuentro podría convertirse en una oportunidad para que ambos presidentes coincidan en un ámbito multilateral, aunque no se informó sobre una reunión bilateral entre ellos.

La tensión política entre Milei y Lula

Las diferencias entre los mandatarios se hicieron más visibles durante las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Milei respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y rival electoral de Lula.

El resultado de los comicios brasileños profundizó el contraste político entre ambos gobiernos. Además, el reciente paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina y su posterior viaje a Estados Unidos generaron cuestionamientos y explicaciones por parte de funcionarios argentinos.

En ese contexto, una eventual coincidencia entre Milei y Lula en Madrid concentraría la atención política regional. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó si habrá un encuentro formal entre ambos ni si está previsto que compartan actividades específicas durante la cumbre.

El viaje de Milei a España

La visita se producirá pocos días después de su anterior paso por Madrid, donde el Presidente participó de actividades políticas y mantuvo contactos con dirigentes españoles.

En esta oportunidad, la agenda estará enmarcada en la cumbre internacional, que busca reforzar los vínculos entre los países iberoamericanos y coordinar iniciativas ante desafíos compartidos.

La asistencia de Milei ya fue confirmada, mientras que la de Lula continuaba pendiente. La presencia de ambos podría marcar uno de los focos políticos del encuentro, en medio de las diferencias diplomáticas y de las distintas posiciones que mantienen sobre la situación regional.