El presidente Javier Milei volvió a elevar el tono de su enfrentamiento con la oposición y cuestionó la convocatoria a una nueva sesión en el Congreso, en la que distintos bloques buscan avanzar con iniciativas vinculadas a la discapacidad, el endeudamiento de las familias y el financiamiento universitario. En una publicación difundida este viernes 9 de octubre, el mandatario acusó a sus adversarios políticos de utilizar causas sociales para sostener estructuras de poder y reclamar mayores recursos estatales.

El mensaje fue titulado “La estafa de las banderas nobles” y apuntó contra lo que Milei considera un uso político de reclamos vinculados con sectores vulnerables. “No defienden derechos. Defienden cajas”, escribió el Presidente, en una de las frases centrales de su publicación.

La crítica se produjo mientras el oficialismo mantiene negociaciones con otros bloques para encauzar su agenda parlamentaria y enfrenta iniciativas opositoras que buscan discutir partidas y políticas públicas sensibles.

Discapacidad, jubilaciones y universidades en el centro del conflicto

En su mensaje, Milei mencionó expresamente a las personas con discapacidad, los jubilados y la universidad pública. Según su planteo, determinados sectores utilizan esas causas para reclamar más gasto y mantener estructuras administrativas que, a su juicio, carecen de controles suficientes.

“Primero elige una causa moralmente atendible. Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública”, escribió al describir lo que considera una estrategia política de la oposición.

El mandatario también cuestionó la reacción de quienes reclaman fondos cuando se proponen auditorías. En ese sentido, sostuvo que las discusiones sobre el uso de los recursos deben incluir información pública sobre contratos, cuentas y responsabilidades.

El reclamo de Milei por las cuentas y los contratos

La publicación presidencial insistió en la necesidad de revisar el destino del dinero estatal y exigir explicaciones a quienes administran los recursos. “Que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta el último peso”, reclamó.

Milei sostuvo que las auditorías no deberían interpretarse como un rechazo a los beneficiarios de las políticas públicas, sino como una forma de controlar cómo se gestionan los fondos. Sus acusaciones, sin embargo, forman parte de su posicionamiento político y no constituyen por sí mismas pruebas de irregularidades en las estructuras cuestionadas.

El mensaje volvió a instalar la discusión sobre el gasto público, los mecanismos de control y el papel del Congreso en la definición de las políticas sociales. La disputa se desarrolla en un contexto de tensión entre el Gobierno y los bloques opositores por el financiamiento de áreas sensibles y el alcance de las iniciativas legislativas.