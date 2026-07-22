El presidente Javier Milei respondió este miércoles a la ola de críticas internacionales que surgieron contra Argentina luego de la final del Mundial 2026 ante España, donde algunas figuras de la política y el espectáculo cuestionaron al país y lo calificaron como “racista”.

La reacción del mandatario fue a través de sus redes sociales, con una publicación en Instagram en la que se observa un mapa de la Argentina pintado con los colores celeste y blanco y una frase contundente: “Ahora el mundo va a ver a dónde puede llegar un país lleno de argentinos”.

La publicación de Javier Milei en Instagram . (Gentileza)

Hasta el momento, ese mensaje fue la principal respuesta pública del Gobierno nacional frente a los cuestionamientos que circularon tras el partido decisivo del torneo.

Las críticas internacionales contra Argentina

Entre quienes expresaron cuestionamientos estuvo el reconocido actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien compartió una publicación en la que se afirmaba que Argentina “históricamente ha sido uno de los países más racistas del mundo” y llamó a las personas negras a no respaldar al seleccionado argentino en la final.

A esas declaraciones se sumaron otras voces del ámbito internacional. El economista greco-australiano Yanis Varoufakis también publicó una reflexión sobre el triunfo de España, en la que destacó la multiculturalidad del equipo europeo y cuestionó aspectos vinculados al fútbol argentino.

Sus dichos generaron repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios argentinos salieron a defender la identidad del país y rechazar las acusaciones generalizadas.

La publicación de Milei se convirtió así en la primera respuesta institucional frente a una discusión que trascendió lo deportivo y abrió un debate internacional sobre la imagen de Argentina luego del Mundial.