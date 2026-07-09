El presidente Javier Milei encabezó este jueves la participación del Gobierno nacional en el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia, celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Acompañado por los integrantes de su Gabinete, el mandatario repitió la caminata desde la Casa Rosada hasta el templo, una imagen similar a la que protagonizó durante los actos oficiales del pasado 25 de Mayo.

Milei acompañado de su Gabiente y funcionarios. (Gentileza)

La ceremonia religiosa fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien ofició la misa en el marco de las celebraciones por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

Durante la homilía se esperaba un mensaje enfocado en la necesidad de fortalecer el diálogo, superar las divisiones políticas y sociales y atender la situación de los sectores más vulnerables, una línea pastoral que el arzobispo ya había planteado durante el Tedeum realizado el 25 de Mayo.

La ceremonia también marcó la primera participación en este acto institucional de algunos de los nuevos integrantes del Gabinete nacional. Entre ellos estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el vocero presidencial, Adrián Ravier, quienes asistieron por primera vez al Tedeum desde que asumieron sus respectivos cargos.

El encuentro se desarrolló además en un contexto de acercamiento institucional entre el Gobierno nacional y la Iglesia Católica. En ese marco, existen expectativas por una posible visita del papa León XIV a la Argentina durante el mes de noviembre, mientras el Ejecutivo impulsa proyectos legislativos vinculados con la prevención de la ludopatía, una problemática que también preocupa a distintos sectores de la Iglesia.

La agenda oficial del Presidente había comenzado durante la medianoche del miércoles en San Miguel de Tucumán, donde encabezó la tradicional vigilia por el Día de la Independencia junto a una docena de gobernadores que respaldan la agenda de reformas impulsada por el Gobierno nacional. Entre los presentes estuvieron Osvaldo Jaldo, Ignacio Torres, Alfredo Cornejo y Raúl Jalil.

Otro de los aspectos destacados de la jornada fue la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las actividades oficiales desarrolladas en Tucumán, luego de las diferencias institucionales que habían quedado expuestas durante los actos por el Día de la Bandera.

Con la celebración del Tedeum en la Catedral Metropolitana, el Gobierno nacional completó la agenda oficial prevista para conmemorar un nuevo aniversario de la Independencia Argentina, una de las fechas más significativas del calendario patrio.