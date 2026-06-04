El presidente Javier Milei celebró este jueves la aprobación de 74 pliegos judiciales por parte del Senado de la Nación y definió la jornada como “un verdadero hito”. A través de un mensaje difundido tras la sesión, sostuvo que la decisión representa “el inicio de la reconstrucción de la Justicia” y destacó el avance en la cobertura de cargos vacantes dentro del Poder Judicial.

La votación en la Cámara Alta permitió avanzar con decenas de designaciones que permanecían pendientes desde hacía años. La sesión también tuvo como uno de sus puntos destacados la aprobación del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza cuya postulación había quedado envuelta en una controversia luego de que la Casa Rosada intentara frenar su designación. Finalmente, obtuvo 44 votos afirmativos y 18 negativos.

Sin hacer referencia a ese caso en particular, Milei concentró su mensaje en el resultado general de la jornada y en la cantidad de cargos judiciales cubiertos. La postura del Gobierno también fue respaldada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien agradeció al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por el impulso dado al proceso.

“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione”, expresó Mahiques. El funcionario remarcó que los 74 pliegos aprobados corresponden a postulantes que, en muchos casos, habían superado las instancias de selección, pero aguardaban desde hacía más de ocho años la definición legislativa.

Además, destacó el trabajo realizado por la Comisión de Acuerdos del Senado y por el secretario de Justicia, Santiago Viola, a quienes atribuyó un rol central para alcanzar las designaciones. Según sostuvo, la cobertura de vacantes permitirá avanzar en el fortalecimiento institucional del sistema judicial.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la aprobación de los pliegos constituye uno de los principales avances en materia judicial desde el inicio de la gestión y la presentaron como una medida destinada a reducir la cantidad de cargos vacantes en distintos tribunales del país.