El presidente de la Nación, Javier Milei, partió rumbo a España para cumplir una agenda de tres días en Madrid que combinará actividades académicas y encuentros con referentes del sector privado. Se trata de la sexta visita que realiza al país europeo desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023.

Según la información difundida por el Gobierno y medios nacionales, el mandatario permanecerá en la capital española entre el 25 y el 27 de junio. Durante su estadía participará de una conferencia organizada por la Universidad CEU San Pablo y mantendrá reuniones con empresarios e inversores interesados en proyectos vinculados a la Argentina.

A diferencia de otras visitas oficiales entre jefes de Estado, en esta oportunidad no están previstos encuentros con el rey Felipe VI ni con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmaron que fueron informados sobre el viaje, aunque no se anunciaron reuniones institucionales dentro de la agenda presidencial.

Uno de los principales objetivos de la gira será promover inversiones y fortalecer vínculos con empresas españolas y europeas con presencia o interés en el mercado argentino. Entre los encuentros previstos figuran reuniones con directivos de entidades financieras, compañías de telecomunicaciones, aseguradoras y firmas vinculadas al transporte y la tecnología.

Además, Milei ofrecerá una exposición sobre economía en la Universidad CEU San Pablo, una institución privada de Madrid que también tiene previsto distinguir al mandatario argentino durante su visita. La actividad reunirá a empresarios, académicos y dirigentes vinculados al ámbito económico europeo.

La visita a España forma parte de una intensa agenda internacional que continuará en los próximos días. Tras regresar al país, el Presidente tiene previsto participar de la cumbre del Mercosur en Paraguay y posteriormente viajar a Estados Unidos para asistir a actividades relacionadas con los festejos por el Día de la Independencia de ese país.

Con este nuevo desplazamiento, Milei vuelve a uno de los destinos que más ha visitado desde el inicio de su gestión, consolidando una estrategia internacional enfocada en la búsqueda de inversiones, la promoción de sus ideas económicas y el fortalecimiento de vínculos con sectores empresariales y académicos del exterior.