Javier Milei negó que la Argentina esté entrando en una recesión y defendió el rumbo de su programa económico frente a los últimos datos de actividad. Durante una entrevista con LN+, el Presidente sostuvo que la economía atraviesa una “desaceleración del ritmo de expansión” y atribuyó parte de la situación a los cambios estructurales que impulsa su gestión.

Las declaraciones se produjeron después de que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registrara en julio una caída del 2,9% respecto de junio, en términos desestacionalizados. En la comparación interanual, el retroceso fue del 1,4%. Sin embargo, la tendencia-ciclo mostró una variación positiva del 0,2%.

La explicación de Milei

El Presidente cuestionó la utilización de los indicadores desestacionalizados para interpretar la situación actual. Según explicó, esas mediciones se construyen a partir del comportamiento histórico de la economía y pueden presentar dificultades cuando existen cambios estructurales importantes.

“Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”, afirmó Milei. También señaló que una recesión se suele identificar cuando existen dos trimestres consecutivos de caída y sostuvo que los indicadores actuales no reflejan adecuadamente, según su interpretación, la transformación que atraviesa la economía.

Para el mandatario, la apertura comercial y la eliminación de determinadas protecciones están generando una reasignación de recursos. En ese proceso, sostuvo, algunos sectores se expanden mientras otros se contraen.

Qué dijo sobre el consumo

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el consumo. Milei aseguró que se encuentra en “máximo histórico” y planteó que lo que cambió es la modalidad de compra.

El Presidente mencionó el crecimiento del comercio electrónico y las compras en plataformas internacionales como ejemplos de una transformación que, según su análisis, está afectando especialmente a algunos comercios tradicionales.

Los datos disponibles muestran diferencias según el indicador utilizado. Por ejemplo, las ventas de supermercados a precios constantes registraron en julio una caída interanual del 2,1% y acumularon un descenso del 2,7% entre enero y julio frente al mismo período de 2025. Este indicador corresponde específicamente al canal supermercadista y no equivale al consumo privado agregado.

El empleo y la actividad

Milei también se refirió al mercado laboral y relativizó el aumento de la desocupación. El Presidente señaló que la tasa del 7,9% se encuentra por debajo del promedio histórico del país y aseguró que durante su gestión se generaron más de 500.000 puestos de trabajo.

Además, defendió los cambios en las modalidades laborales y rechazó que los trabajos vinculados con plataformas digitales sean considerados de menor valor. “Trabajo es trabajo”, sostuvo durante la entrevista.

La proyección económica

El debate sobre una posible recesión también aparece en las proyecciones privadas. JP Morgan redujo su estimación de crecimiento para la Argentina durante 2026 del 2,7% al 1,5% y proyectó una contracción anualizada para el tercer trimestre.

Todavía no están disponibles los datos oficiales completos de agosto y septiembre, por lo que no puede determinarse con esos datos si se configuraron dos trimestres consecutivos de caída. El PBI había registrado una baja del 0,6% durante el segundo trimestre.

La defensa del programa

Frente a este escenario, Milei descartó modificar el rumbo económico y volvió a defender la apertura comercial y las reformas implementadas por su Gobierno.

También cuestionó a los economistas que critican su programa y acusó a sectores de la oposición de intentar generar temor para afectar la actividad. En paralelo, rechazó los pedidos de un tipo de cambio más alto y sostuvo que una devaluación tendría impacto sobre los salarios.