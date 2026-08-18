El presidente Javier Milei finalmente no irá al Congreso para presentar personalmente el proyecto de Presupuesto 2027, pese a que durante los últimos días se había avanzado con la organización de un acto para el 15 de septiembre. Fuentes oficiales señalaron que el mandatario “no tiene intenciones” de presentarse en el recinto para explicar los principales lineamientos económicos del próximo año.

De todos modos, el Gobierno confirmó que el proyecto será enviado al Parlamento “en tiempo y forma”. La diferencia estará en que, esta vez, Milei no realizaría una exposición pública frente a diputados y senadores para defender la denominada “ley de leyes”.

La decisión representa un cambio respecto de lo que se venía preparando en el Congreso. En los últimos días había circulado información que indicaba que el Presidente volvería al recinto para presentar el Presupuesto 2027 y que incluso se trabajaba en cuestiones de logística, como la colocación de un atril.

Información cruzada sobre la presencia de Milei

La posibilidad de que Milei asistiera personalmente al Congreso había sido difundida por distintos sectores del oficialismo. Incluso algunos funcionarios ya daban por hecho que el mandatario protagonizaría el acto del 15 de septiembre, siguiendo el formato utilizado anteriormente.

Sin embargo, fuentes del entorno presidencial consultadas por MDZ indicaron que el jefe de Estado no tiene previsto dar el discurso y que el proyecto será presentado formalmente sin su presencia en el recinto.

La decisión se conoce en medio de una discusión política relevante para el Gobierno, que deberá comenzar a negociar con los distintos bloques del Congreso para conseguir respaldo al proyecto de Presupuesto.

El antecedente de los presupuestos de Milei

Desde el comienzo de su gestión, el tratamiento del Presupuesto tuvo distintas etapas. El primer proyecto correspondió al Presupuesto 2024, que había sido enviado originalmente por el gobierno de Alberto Fernández antes de la asunción de Milei. La iniciativa finalmente no avanzó y no llegó a convertirse en ley.

Para el ejercicio siguiente, Milei sí decidió acudir personalmente al Congreso. El 15 de septiembre de 2024 presentó el proyecto de Presupuesto 2025 y convirtió la exposición en un acto político en el que ubicó al equilibrio fiscal como uno de los principales ejes de su programa económico.

Ese proyecto tampoco consiguió el respaldo necesario para ser aprobado y el Gobierno terminó administrando el ejercicio siguiente sin un nuevo Presupuesto sancionado por el Congreso.

Ahora, el Ejecutivo deberá avanzar con el proyecto correspondiente a 2027, en un escenario político diferente y con la necesidad de construir acuerdos parlamentarios para conseguir su aprobación.

Qué pasará con el proyecto

Más allá de la ausencia de Milei, el Presupuesto deberá ingresar al Congreso dentro de los plazos correspondientes para iniciar su tratamiento legislativo. La discusión involucrará a Diputados y posteriormente al Senado.

El Gobierno buscará utilizar el proyecto para establecer las proyecciones económicas y fiscales para 2027, además de fijar las prioridades de gasto de la administración nacional.

La decisión de Milei de no concurrir personalmente al recinto también modifica el perfil político de la presentación. En lugar de utilizar el Congreso como escenario para defender su gestión y cuestionar a sus adversarios, el Ejecutivo deberá concentrarse en la negociación parlamentaria para conseguir los votos necesarios.

Por ahora, el dato confirmado es que el Presupuesto 2027 será enviado al Congreso, pero Milei no tiene previsto presentarlo personalmente, pese a que inicialmente se había preparado su regreso al recinto para el 15 de septiembre.