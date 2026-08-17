Javier Milei volverá a la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre para presentar personalmente el proyecto de Presupuesto 2027, en coincidencia con el plazo legal para su envío al Congreso.

La exposición tendrá lugar en el recinto de la Cámara Baja y será de carácter informativo, bajo el formato de una reunión de comisión. El oficialismo prepara el espacio para la presentación del mandatario, mientras que se espera una presencia mayoritaria de legisladores de La Libertad Avanza y representantes de la oposición.

Milei ya había utilizado este mecanismo en 2024, cuando presentó el Presupuesto 2025. En 2025, en cambio, la explicación de los principales lineamientos se realizó mediante una cadena nacional.

Las proyecciones económicas

A diferencia de lo que ocurría habitualmente, Luis Caputo no será quien presente el proyecto. El Presidente decidió encabezar personalmente la exposición y explicar las principales variables previstas para el próximo año.

El adelanto del Gobierno plantea que entre 2027 y 2029 continuará el proceso de estabilización económica, con expectativas de menor inflación y crecimiento de la actividad. También contempla una recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares.

Para 2027, el Ejecutivo proyecta que el crecimiento del PBI estará impulsado principalmente por una recuperación de la inversión y el consumo privado, además de un aporte positivo del sector externo.

Gobernadores, obra pública y PASO

La discusión del Presupuesto tendrá además un fuerte componente político. Los gobernadores serán actores centrales de las negociaciones, especialmente por las obras e inversiones previstas para cada provincia.

La distribución de fondos para infraestructura podría convertirse en una herramienta de negociación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, luego de varios años de fuerte reducción de la obra pública nacional.

En paralelo, el oficialismo busca avanzar con la eliminación de las PASO, aunque todavía necesita conseguir los votos necesarios en el Congreso. La discusión estará vinculada también con el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El debate se desarrollará además en un contexto marcado por el calendario electoral y la posibilidad de que varios gobernadores desdoblen las elecciones provinciales.

De esta manera, la presentación de Milei marcará el inicio formal de una nueva etapa de negociaciones parlamentarias para conseguir respaldo al Presupuesto 2027, considerado por el Gobierno como una pieza central de su programa económico y político.