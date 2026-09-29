El presidente Javier Milei promocionó su viaje a París con un particular video generado con inteligencia artificial en el que aparece en la cima de la Torre Eiffel, acompañado por un león, uno de los símbolos utilizados por La Libertad Avanza.

La producción fue difundida en sus redes sociales horas antes de que el mandatario emprendiera el viaje a Francia para participar de la Argentina Week, un encuentro que reunirá a funcionarios, gobernadores y empresarios con el objetivo de presentar oportunidades de inversión en el país.

Milei en la cima de la Torre Eiffel

En las imágenes, el Presidente aparece recreado en lo alto de la Torre Eiffel con una bandera argentina. A su lado también se observa un león y, hacia el final del video, aparece la identificación de la Argentina Week, junto con las banderas de Argentina y Francia.

El video fue publicado como anticipo de la agenda que Milei desarrollará en París durante los próximos días. La actividad oficial comenzará el miércoles 30 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre.

Qué es la Argentina Week

La Argentina Week será la segunda edición del encuentro durante 2026, después de la realizada en Nueva York en marzo. En esta oportunidad, París será sede de una misión comercial orientada a presentar oportunidades de inversión y proyectos vinculados con sectores estratégicos de la economía argentina.

La agenda incluye actividades en la OCDE, la Agencia Internacional de Energía, la Cámara de Comercio Internacional y la Embajada argentina en Francia. También está prevista una reunión bilateral entre Milei y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Energía, minería y tecnología, entre los ejes

El encuentro tendrá paneles dedicados a energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional.

Entre los temas previstos aparecen proyectos vinculados con Vaca Muerta, gas natural licuado, litio, cobre y otros minerales críticos. También habrá exposiciones relacionadas con inteligencia artificial, economía del conocimiento y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Milei será uno de los principales expositores de la jornada central, que tendrá lugar en el Château de la Muette, sede de la OCDE, donde presentará la visión del Gobierno sobre las reformas económicas y las oportunidades de inversión.

Gobernadores y empresarios también viajarán

La delegación estará integrada además por funcionarios nacionales, empresarios y gobernadores de distintas provincias.

Entre los mandatarios confirmados se encuentra el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, además de Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Gustavo Sáenz, Rogelio Frigerio, Raúl Jalil y otros gobernadores.