El presidente Javier Milei aseguró que el riesgo país de Argentina podría ubicarse por debajo de los 100 puntos durante 2027 y manifestó su confianza en obtener un nuevo respaldo electoral. Lo hizo este jueves durante una exposición ante empresarios e inversores en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en Washington.

“Si tomamos el riesgo país de nuestra administración estrictamente, el riesgo país del año próximo estará por debajo de los 100 puntos”, sostuvo el mandatario. En ese contexto, explicó que, según su interpretación, el país todavía atraviesa “el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina”.

Sin embargo, mientras Milei pronunciaba su discurso, el indicador elaborado por JP Morgan rondaba los 640 puntos básicos, luego de registrar una suba respecto de la jornada anterior.

La expectativa electoral de Milei para 2027

Durante su presentación, el Presidente vinculó sus proyecciones económicas con las elecciones presidenciales previstas para octubre del próximo año. Afirmó que confía en que la sociedad respaldará la continuidad de su gestión.

“Yo creo que los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio. Tenemos confianza en que vamos a ratificar este rumbo”, expresó.

El mandatario defendió las medidas económicas implementadas por su administración y destacó el equilibrio fiscal como uno de los ejes de su programa. También sostuvo que el país mantiene el compromiso de cumplir con sus obligaciones financieras.

“Por eso sigue cayendo día a día el riesgo país”, afirmó, pese a que el indicador mostraba una tendencia alcista en esa jornada.

El Presidente defendió su programa económico

En otro tramo de su exposición, Milei se refirió a la inflación y aseguró que el Gobierno está logrando reducirla. Sus declaraciones se conocieron después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la inflación de septiembre fue del 1,9%, con una acumulación del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026.

El jefe de Estado también destacó el equilibrio fiscal y señaló que Argentina forma parte de un grupo reducido de países que mantienen ese resultado en sus cuentas públicas.

La presentación se realizó bajo el lema “El caso argentino, el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Ante los empresarios, Milei buscó mostrar oportunidades de inversión y destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La visita a Estados Unidos fue el viaje número 19 del mandatario a ese país desde el inicio de su presidencia. Durante el encuentro, además, recibió el reconocimiento “Campeón global de la libre empresa”.