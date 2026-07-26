El presidente Javier Milei presentó este domingo los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que, según sostuvo, busca redefinir el funcionamiento de la entidad para garantizar la estabilidad monetaria y evitar el financiamiento del gasto público mediante emisión.

La propuesta fue difundida a través de una columna de opinión publicada en el diario Clarín, donde el mandatario afirmó que el objetivo central de la reforma es devolver al Banco Central su función esencial de preservar el valor de la moneda.

En el texto, Milei aseguró que la historia inflacionaria del país está estrechamente ligada al uso político de la emisión monetaria y consideró necesario modificar las reglas de funcionamiento del organismo creado en 1935.

Foto captura del título del artículo. (Gentileza)

Los cinco ejes de la reforma

El proyecto presentado por el Presidente se apoya en cinco modificaciones principales.

El primer eje propone eliminar la multiplicidad de objetivos incorporados en reformas anteriores y establecer como única misión del Banco Central la preservación del valor de la moneda y la estabilidad monetaria.

El segundo punto plantea prohibir de manera expresa el financiamiento del Estado nacional, las provincias y los municipios. Además, cuestiona la compra de títulos públicos en el mercado primario, mecanismo que Milei calificó como una forma de emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal.

Como tercer aspecto, la iniciativa busca fortalecer la independencia institucional del Banco Central. Para remover a su presidente o a los integrantes del directorio sería necesario contar con el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso, con el objetivo de evitar decisiones influenciadas por intereses políticos.

El cuarto eje modifica el régimen de distribución de utilidades del organismo. Según la propuesta, los resultados derivados de la valuación de activos pasarán a integrar una reserva técnica no distribuible, mientras que las ganancias provenientes de la administración de cartera solo podrán destinarse al pago de deuda del Tesoro.

Finalmente, Milei propuso eliminar las modificaciones incorporadas a la Carta Orgánica en 2012 y poner fin al sistema de Letras Intransferibles, al considerar que ese mecanismo permitió utilizar reservas del Banco Central para financiar al Estado.

Parte del programa económico

El mandatario vinculó esta reforma con otras iniciativas impulsadas por su Gobierno, entre ellas el déficit cero, el mecanismo de shutdown, la nueva Ley de Mercado de Capitales y las medidas de desregulación del mercado de seguros.

En el cierre de su columna, Milei sostuvo que el conjunto de estas reformas apunta a consolidar un nuevo marco institucional para la política económica y afirmó que el objetivo final es "hacer a la Argentina grande nuevamente".