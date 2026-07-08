La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fines de julio por invitación del presidente Javier Milei. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó el buen momento que atraviesa la relación entre el Gobierno nacional y el organismo multilateral de crédito.

A través de un mensaje oficial, Caputo informó: “Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei”.

El funcionario aseguró que el diálogo con el Fondo es "excelente" y sostuvo que la visita se concretará "en el marco del exitoso programa económico en curso". Además, afirmó que el encuentro permitirá profundizar el trabajo conjunto para consolidar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento.

La visita llega tras la presentación del programa financiero

El anuncio se produce pocos días después de que el Ministerio de Economía presentara el programa financiero hasta 2027. Caputo y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, detallaron el esquema de financiamiento previsto para afrontar los compromisos de deuda en moneda extranjera hasta el final del mandato presidencial.

Según había anticipado el viceministro José Luis Daza, ese programa formó parte de la segunda revisión del acuerdo con el FMI. El Gobierno presentó al organismo el detalle de las fuentes de financiamiento y las garantías necesarias para cubrir los pagos externos previstos durante 2026.

Un vínculo que se fortaleció en los últimos meses

Desde el inicio de la denominada "Fase 4" del programa económico, el Ejecutivo destacó una relación cada vez más cercana con el FMI. En ese período, el Banco Central intensificó la compra de reservas internacionales para fortalecer su balance, uno de los puntos seguidos de cerca por el organismo.

En enero, durante el Foro de Davos, Georgieva elogió públicamente el desempeño de la economía argentina y el avance en la acumulación de reservas tras mantener un encuentro con Caputo.

El último cara a cara entre el ministro y la titular del FMI se produjo en abril, durante las reuniones de primavera del organismo y del Banco Mundial en Washington. Allí continuaron las negociaciones vinculadas al programa financiero y al respaldo de otros organismos internacionales.

Por su parte, la última reunión presencial entre Milei y Georgieva fue en septiembre de 2025, en Nueva York. En aquella oportunidad analizaron la marcha del programa económico y las perspectivas de la economía argentina.

La visita de Georgieva se concretará en un escenario diferente al de entonces: el Gobierno sostiene que ya cumplió la meta de compra de reservas acordada con el FMI y avanza en la implementación de las reformas comprometidas dentro del programa vigente.