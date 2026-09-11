El presidente Javier Milei reaccionó al dato de inflación de agosto con un mensaje en sus redes sociales en el que pidió confianza y utilizó la figura de un arquero para defender el rumbo de su gestión.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,7% durante agosto, el menor nivel en 14 meses. Tras conocerse el dato, el mandatario publicó en su cuenta de X un texto titulado “Voluntad de hierro”, acompañado por un video viral de un arquero que logra evitar un gol que parecía inevitable.

La metáfora del arquero

Milei sostuvo que una de las principales características de un arquero es que no tiene margen para el error, el cansancio ni la distracción. En su mensaje, comparó esa exigencia con la responsabilidad que, según planteó, tiene al frente del Gobierno.

“Si hay una característica propia de la función del arquero es que no tiene margen para el error, para el cansancio ni para la distracción”, escribió el Presidente.

En esa línea, remarcó que el arquero representa la última línea de defensa de un equipo y que cualquier error puede hacer perder el esfuerzo realizado durante todo un partido. Para Milei, esa posición requiere una “voluntad de hierro” para continuar luchando y defender a los propios.

“Confíen, esta vez hay con qué”

El mensaje presidencial terminó con un pedido directo a sus seguidores y una defensa del rumbo político y económico de su administración.

“Por eso les digo que confíen, porque esta vez hay con qué. No vamos a bajar los brazos. No importa cuánto nos ataquen ni cuántas veces nos quieran entrar. La libertad avanza”, expresó Milei.

El posteo apareció horas después de que el Indec difundiera el dato de inflación de agosto, que acumuló un 21,3% en los primeros ocho meses de 2026. El Gobierno destacó el resultado como una señal de continuidad de su programa económico.