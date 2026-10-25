El presidente Javier Milei viajará este martes 27 de octubre a Catamarca para desarrollar una agenda política y productiva que incluirá una recorrida por proyectos mineros vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El mandatario permanecerá en la provincia hasta el miércoles, en una visita que busca mostrar el avance de las inversiones en el sector del litio.

Según publicó MDZ, Milei llegará a San Fernando del Valle de Catamarca alrededor de las 18 y participará de un encuentro con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza en el Hotel Casino. La actividad contará con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y titular nacional del partido, además de legisladores y referentes libertarios de la provincia.

La segunda jornada estará centrada en la actividad minera, con visitas previstas a emprendimientos vinculados a Río Tinto, Galan Lithium, POSCO y Galaxy Lithium.

La agenda minera y los proyectos de litio

La recorrida presidencial se desarrollará en una provincia que concentra cinco proyectos incorporados al RIGI, vinculados principalmente con la producción de litio, oro y plata. Entre las iniciativas mencionadas para la visita figuran emprendimientos que buscan ampliar la producción y atraer inversiones de largo plazo.

El Gobierno nacional busca mostrar estos proyectos como parte de su estrategia para impulsar las inversiones productivas y las exportaciones. El RIGI establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones que cumplan con las condiciones previstas por la normativa.

La visita también se produce en un contexto en el que el oficialismo intenta avanzar con una nueva versión del régimen, conocida como Súper RIGI, que todavía no consiguió la aprobación necesaria en el Congreso.

El componente político del viaje

Además de la agenda productiva, el viaje tendrá una dimensión política por el vínculo entre Milei y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien mantiene canales de diálogo con la Casa Rosada y acompañó distintas iniciativas del oficialismo en el Congreso.

La visita se desarrollará mientras el Gobierno nacional busca reunir respaldos para el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, dos asuntos centrales de su agenda legislativa.

El diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza en Catamarca, Federico Lencina, señaló que el Presidente podría estar acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sin embargo, la participación de ambos funcionarios no estaba confirmada oficialmente.

Una recorrida nacional por inversiones

El viaje a Catamarca forma parte de una agenda más amplia con la que Milei busca visitar provincias donde funcionan proyectos incorporados al RIGI. En las últimas semanas, el Presidente estuvo en Bahía Blanca, donde recorrió instalaciones industriales, y en Neuquén, donde participó de la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.

La planificación nacional contempla también visitas a San Juan, Río Negro, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, aunque las fechas y actividades deben confirmarse para cada destino.