El presidente Javier Milei viajará el próximo 26 de noviembre a Corrientes para participar del 13.º Congreso de Economía Regional, organizado por la Fundación Club de la Libertad. El mandatario será el principal disertante del encuentro, que reunirá a referentes del ámbito económico, empresarial y político para debatir sobre las transformaciones de la economía argentina.

La visita fue confirmada por Alberto Medina Méndez, presidente de la institución organizadora, quien anticipó que la actividad estará centrada en los desafíos que enfrenta el país en materia económica. El viaje se producirá en un contexto de acercamiento entre el Gobierno nacional y la administración provincial, encabezada por el radical Juan Pablo Valdés.

"El próximo 26 de noviembre vamos a hacer nuestro Congreso Económico Regional del Club de la Libertad. El tema van a ser los desafíos de la transformación económica", expresó Medina Méndez en declaraciones a Radio Dos.

La Fundación Club de la Libertad es una organización civil dedicada a promover las ideas liberales mediante congresos, actividades académicas y programas de formación. Aunque mantiene vínculos con distintos dirigentes libertarios, no forma parte de la estructura partidaria de La Libertad Avanza.

Desde el entorno de la organización remarcaron que Milei mantiene una relación de más de una década con la institución y que su participación responde a una agenda institucional y no partidaria.

La cuarta visita de Milei a Corrientes

El viaje de noviembre marcará la cuarta visita del mandatario a Corrientes desde su llegada a la Casa Rosada, en diciembre de 2023.

Su primera visita se produjo en febrero de 2024, cuando participó del décimo aniversario del Club de la Libertad. En aquella oportunidad también mantuvo un breve encuentro con el entonces gobernador Gustavo Valdés.

Durante 2025, Milei regresó en dos ocasiones. La primera fue en octubre, en el marco de la campaña electoral, cuando realizó una recorrida por la capital provincial. La segunda tuvo lugar en noviembre, cuando participó del 12.º Congreso de Economía Regional.

En esta nueva edición, el Presidente volverá a encabezar la conferencia central. Además, no se descarta la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aunque sus participaciones todavía no fueron confirmadas oficialmente.

El acercamiento político entre Milei y el gobernador Valdés

La visita presidencial se concretará en un escenario de mayor diálogo entre el Gobierno nacional y la administración de Juan Pablo Valdés, quien asumió la gobernación de Corrientes después de las elecciones provinciales de 2025.

Durante aquellos comicios, la Unión Cívica Radical (UCR) consiguió imponerse en primera vuelta, mientras que La Libertad Avanza presentó una candidatura propia, encabezada por el diputado nacional Lisandro Almirón.

Después de las elecciones, ambas fuerzas comenzaron a mantener conversaciones y a explorar posibles acuerdos de cara a los próximos compromisos electorales.

Una muestra de ese acercamiento fue la participación de Valdés en la comitiva de 13 gobernadores que acompañaron a Milei a París durante la Argentina Week, un encuentro orientado a promover inversiones y fortalecer los vínculos económicos internacionales.

Sin embargo, todavía no existe un acuerdo electoral formal entre el radicalismo correntino y La Libertad Avanza. Las conversaciones se desarrollan en un contexto en el que ambas fuerzas deberán definir sus estrategias para las elecciones legislativas de 2027.

En esa oportunidad, Corrientes tendrá que renovar sus tres bancas en el Senado de la Nación, actualmente ocupadas por los radicales Eduardo Vischy y Gabriela Valenzuela, y el peronista Carlos Espínola.

Por el momento, desde la gobernación correntina indicaron que no está previsto un encuentro oficial con Milei durante su próxima visita, aunque tampoco descartaron que pueda concretarse una reunión entre ambos dirigentes.