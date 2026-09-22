El presidente Javier Milei volvió a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y aseguró que su Gobierno buscará avanzar mediante negociaciones diplomáticas. “Cuanto antes nos las devuelvan, mejor”, afirmó durante una entrevista con la prensa francesa antes de viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante la entrevista concedida a LCI en la Casa Rosada, Milei sostuvo que las Malvinas “son argentinas por historia y por derecho” y consideró que el escenario internacional podría abrir nuevas posibilidades para la posición argentina. También aseguró que su administración trabaja para consolidar el reclamo como una política de Estado.

Milei descartó un conflicto bélico

El mandatario remarcó que la estrategia del Gobierno estará concentrada en los canales diplomáticos y rechazó la posibilidad de avanzar mediante una confrontación militar.

“De ninguna manera hablamos de un conflicto bélico”, afirmó Milei, quien agregó que el reclamo comprende las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Además, señaló la importancia estratégica del Atlántico Sur y mencionó las relaciones que Argentina mantiene con Estados Unidos e Israel como parte de su estrategia internacional.

El Presidente también hizo referencia a Donald Trump y sostuvo que el mandatario estadounidense podría tener un rol dentro de las conversaciones internacionales sobre el tema, aunque no anunció una negociación formal mediada por Washington.

La tensión con Reino Unido por la explotación petrolera

Las declaraciones se producen en medio de una nueva etapa de tensión entre Argentina y Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las islas.

En septiembre, el Gobierno argentino avanzó con medidas y un proyecto para endurecer sanciones contra empresas vinculadas a actividades petroleras que Argentina considera realizadas sin su autorización. Entre los proyectos cuestionados se encuentra Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Reino Unido, por su parte, sostiene que Argentina no tiene jurisdicción sobre las actividades desarrolladas en las islas y respalda las licencias concedidas por las autoridades isleñas. Las compañías involucradas también afirmaron que consideran válidos sus permisos y que mantienen sus planes para el proyecto.