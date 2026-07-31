El presidente Javier Milei recibió este viernes en la Casa Rosada a su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en una reunión bilateral destinada a fortalecer los vínculos comerciales y ampliar las oportunidades de inversión entre ambos países.

Los mandatarios realizaron una fotografía protocolar en el Salón Blanco y luego mantuvieron un encuentro privado, al que posteriormente se sumaron integrantes de sus respectivos gabinetes.

La visita de Lee representa la primera llegada de un presidente surcoreano a Argentina en 22 años, según destacó el canciller argentino Pablo Quirno.

"Es una oportunidad histórica con una de las economías más dinámicas del mundo para ampliar el comercio, las inversiones y los proyectos conjuntos", señaló el funcionario al referirse a la agenda compartida entre ambos países.

Litio, energía y tecnología en la agenda

La visita del mandatario surcoreano forma parte de una gira regional que incluyó reuniones en Brasil y Chile antes de llegar a Buenos Aires.

Corea del Sur manifestó su interés en avanzar hacia un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En ese marco, Lee destacó las complementariedades entre ambas regiones: por un lado, los países sudamericanos con capacidad en agricultura, alimentos, energía y minerales críticos; y por otro, Corea del Sur con liderazgo en manufactura avanzada, tecnología digital, construcción naval y producción de baterías.

Uno de los puntos destacados del vínculo bilateral es el desarrollo del litio argentino, especialmente a través del proyecto Sal de Oro, impulsado por empresas surcoreanas en el país.

"Espero que esta reunión Cumbre permita que la cooperación entre nuestros dos países dé frutos tan valiosos y brillantes como el oro", expresó Lee al referirse al emprendimiento.

Una agenda de cooperación estratégica

A través de sus redes sociales, el presidente surcoreano afirmó que la visita busca transformar el potencial compartido entre ambos países en resultados concretos para ciudadanos y empresas.

Además del comercio y las inversiones, la agenda incluye cooperación en áreas estratégicas como minerales críticos, energía, alimentos, cultura, ciencia, tecnología y el sector aeroespacial.

El encuentro entre Milei y Lee se da en un contexto de búsqueda de nuevos acuerdos internacionales por parte de Argentina, con foco en atraer inversiones y fortalecer sectores considerados claves para el crecimiento económico.