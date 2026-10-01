El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina durante noviembre y mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales a TN. El viaje fue solicitado por la administración estadounidense y se realizará en el marco de una gira por distintos países de la región.

Por el momento, no está definida públicamente la fecha exacta de llegada de Vance, ni tampoco se conoció la totalidad de las actividades que desarrollará durante su estadía. Desde el Gobierno argentino sí confirmaron que habrá un encuentro con Milei en la sede del Ejecutivo.

Una visita solicitada por Washington

La Casa Rosada confirmó que la visita fue impulsada por el Gobierno de Estados Unidos. “Está confirmada la visita. Fue por pedido de ellos. Es una visita regional. Va a haber encuentro con Milei en la Casa Rosada”, señalaron fuentes oficiales a TN.

La llegada del vicepresidente estadounidense se producirá en un momento de estrechamiento de la relación bilateral entre ambos gobiernos, con una agenda que en los últimos meses incluyó cuestiones económicas, comerciales, energéticas y de política exterior.

Sin embargo, por ahora no trascendieron detalles sobre los temas específicos que serán abordados durante la reunión entre Vance y Milei.

Será el regreso de un vicepresidente estadounidense

La visita tendrá además un dato institucional: Vance será el primer vicepresidente de Estados Unidos en visitar la Argentina desde 2017.

El antecedente inmediato es el viaje de Mike Pence, quien estuvo en el país durante agosto de ese año y mantuvo un encuentro con el entonces presidente Mauricio Macri.

Casi una década después, la llegada de Vance volverá a colocar a un vicepresidente estadounidense en la agenda oficial argentina.

Vance y Milei ya se reunieron anteriormente

No será el primer encuentro entre ambos dirigentes. Milei y Vance ya tuvieron distintos contactos desde que el argentino llegó a la Presidencia.

Uno de los primeros ocurrió en noviembre de 2024, cuando Milei viajó a Mar-a-Lago, Florida, para participar de una actividad junto a Donald Trump y se encontró con Vance, que en ese momento era vicepresidente electo.

Posteriormente, ambos volvieron a coincidir durante el viaje de Milei a Washington en octubre de 2025, cuando el Presidente argentino mantuvo una reunión con Trump en la Casa Blanca.

La nueva visita tendrá lugar, además, después de los distintos encuentros que Milei mantuvo con integrantes de la administración Trump y de la profundización del vínculo entre Buenos Aires y Washington.

Todavía no hay fecha definida

Aunque noviembre ya fue confirmado como el mes del viaje, la fecha concreta todavía no fue informada oficialmente, al igual que el resto de la agenda de Vance en Argentina.

Por ahora, el dato confirmado es que el vicepresidente estadounidense llegará al país como parte de una gira regional y que mantendrá una reunión con Milei en la Casa Rosada.