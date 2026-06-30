La defensa de Jesica Cirio presentó un escrito ante la Justicia para pedir que el video en el que se observa a la conductora manipulando fajos de dólares no sea utilizado como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que también involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

El planteo fue realizado por su abogado, quien argumentó que las imágenes "provienen de una extorsión y de un acceso ilegítimo a soportes electrónicos", en referencia al teléfono celular desde el que habría surgido el material.

La presentación se conoció mientras el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó nuevas medidas de prueba para determinar el origen y la autenticidad del video que en las últimas semanas volvió a colocar la causa en el centro de la escena.

Entre esas diligencias se encuentra el allanamiento realizado el lunes en la vivienda de Nordelta que Cirio compartía con su expareja Elías Piccirillo. El procedimiento había sido solicitado por el fiscal Sergio Mola para inspeccionar el vestidor de la propiedad y verificar si coincidía con el ambiente que aparece en las imágenes difundidas públicamente.

Durante el operativo, los actuales ocupantes del inmueble —un productor agropecuario y su esposa— exhibieron el contrato de alquiler firmado con Piccirillo. Luego de realizar mediciones y registros fotográficos, los investigadores concluyeron que el vestidor de esa vivienda no corresponde al que aparece en el video.

Descartada esa propiedad, la investigación volvió a concentrarse sobre la casa ubicada en Fincas de San Vicente, donde Cirio convivió con Martín Insaurralde.

En paralelo, el juez Armella dispuso que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realice una pericia informática sobre el video remitido por el diario La Nación. El objetivo es confirmar su autenticidad, establecer cuándo fue grabado y reconstruir las circunstancias en las que fue registrado.

Hasta el momento, los primeros indicios apuntan a que el material sería auténtico, aunque la confirmación definitiva dependerá del informe técnico de los especialistas.

Como parte de las nuevas medidas, el magistrado también citó a declarar a los policías que participaron del último allanamiento en la vivienda de San Vicente y a las empleadas domésticas que trabajaban allí.

Además, la Justicia secuestró el libro de ingresos del barrio privado para reconstruir quiénes ingresaron a la propiedad durante los últimos años y determinar si se realizaron remodelaciones en el vestidor, como trabajos de albañilería o carpintería, que permitan identificar el lugar donde fueron filmadas las imágenes.

La investigación también avanzó sobre los dispositivos electrónicos. Tras los allanamientos en inmuebles vinculados a Cirio y a Elías Piccirillo, la conductora entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia para que los peritos intenten recuperar los metadatos de los archivos originales y establecer con precisión la fecha y el origen del video.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Martín Insaurralde se inició tras el denominado "Yategate", el viaje que el exfuncionario realizó en 2023 a Marbella junto a Sofía Clerici y que generó una fuerte repercusión pública.

En las últimas semanas, el expediente volvió a cobrar impulso luego de que se difundieran los videos en los que se observa a Jesica Cirio manipulando fajos de dólares guardados en bolsas transparentes dentro de un vestidor.

Aunque el juez Armella rechazó por el momento el pedido de detención formulado por el fiscal Sergio Mola al considerar que aún era prematuro, sí dispuso la prohibición de salida del país para Cirio, Martín Insaurralde y otros imputados de la causa, entre ellos Sofía Clerici, Luciano Insaurralde, Rodrigo Agustín Martín Insaurralde, Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío.