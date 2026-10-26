El exgobernador de San Juan Jorge Escobar dejó abierta la posibilidad de volver a competir en las elecciones de 2027 y reconoció que le interesa una candidatura a senador. Explicó que ese cargo le permitiría defender los intereses provinciales desde el Congreso y acompañar al gobernador Marcelo Orrego desde un lugar institucional.

“Probablemente, si me dijeras, me gustaría ser senador por San Juan”, dijo Escobar durante una entrevista en Café de la Política, que se emite por HUARPE TV. Consultado directamente sobre si sería candidato, respondió: “Sí, sería”.

Aunque no confirmó una candidatura ni precisó formalmente por qué espacio competiría, Escobar vinculó su interés por llegar al Senado con la necesidad de fortalecer la representación del proyecto provincial que encabeza Orrego. “Hoy necesita justamente un representante en el Senado en el proyecto provincial”, afirmó.

El exmandatario explicó que su interés está relacionado con las funciones de la Cámara alta y la representación de las provincias. “Creo que ahí sí son los senadores de la provincia, donde uno puede defender, puede ser ladero, puede hacer lo mismo que está haciendo con el gobernador hoy desde afuera, lo puede hacer desde adentro defendiendo esto”, sostuvo.

De esa manera, Escobar planteó la posibilidad de pasar del asesoramiento que mantiene actualmente con Orrego a un rol institucional desde el Senado. El exgobernador contó que conversa con el mandatario y que tiene receptividad cuando le transmite sus opiniones sobre la gestión. Sin embargo, no confirmó que haya recibido un ofrecimiento para integrar una lista electoral.

Consultado sobre sus vínculos políticos, Escobar señaló que mantiene conversaciones con dirigentes de distintas expresiones. “Yo converso con todos por el lugar donde tengo mi actividad comercial”, explicó.

El exgobernador también aclaró que nunca hizo de la política una profesión. “Yo no he hecho, mi vida no era la profesionalización en la política. Yo venía, y vengo de otro palo, vengo del área privada, volví al área privada”, sostuvo.

En cuanto a sus ideas, marcó distancia del peronismo actual, al que identificó con el kirchnerismo y el camporismo. “Yo he sido siempre un hombre de ideas liberales, y siempre lo he dicho, no libertarias, liberales”, afirmó.

Así, Escobar dejó abierta la posibilidad de competir por una banca en el Senado en 2027 y explicó por qué considera que ese cargo le permitiría defender los intereses de San Juan. Su eventual candidatura quedó vinculada, en sus declaraciones, a la necesidad de acompañar el proyecto provincial, aunque todavía no definió el espacio por el que competiría.

Textuales

Jorge Escobar / Ex gobernador de San Juan