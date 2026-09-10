En el marco de las actividades previas al Día Provincial del Árbol, que se conmemora cada 11 de septiembre, el Parque Rivadavia es escenario de una jornada orientada al cuidado del medio ambiente y la tenencia responsable de mascotas. La iniciativa se desarrolla de manera conjunta entre la Municipalidad de Rivadavia y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan. En el predio se montaron varios estands informativos para los vecinos, donde se realiza ecocanje y concientización sobre los bosques urbanos, el arbolado público y la protección animal.

Fanny Juárez, secretaria de Gobierno de Rivadavia, en diálogo con DIARIO HUARPE destacó la alta convocatoria registrada en la actividad comunitaria. Explicó que el municipio informa en forma permanente a través de sus canales oficiales y mediante grupos de ambientalistas sobre el cuidado del árbol y la tenencia responsable. Asimismo, Juárez detalló que la comuna ejecuta un plan anual de reforestación junto a la Secretaría de Servicios, relevando las zonas que requieren recambio o reposición. En ese marco, durante el año pasado se plantaron más de 500 árboles en distintos puntos del departamento.

Por su parte, la Provincia acompaña con estands organizados por la Dirección de Ecología Urbana. Melisa Olivero, directora del área, precisó que participan con un estand del Parque de la Biodiversidad que exhibe los procesos de escarificación, germinación y obtención de plantines para abastecer a los municipios en sus planes de forestación. Además, la dependencia ofrece orientación técnica y legal sobre tenencia responsable.

Marco legal y pautas para la tenencia responsable de mascotas

En el estand de bienestar animal se difunde el marco normativo provincial. Específicamente, se orienta a los asistentes acerca de la Ley 205L, que aborda las situaciones de maltrato en perros y gatos, y de la Ley 2190L, que regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos.

Melisa Olivero puntualizó que la categoría de perros potencialmente peligrosos abarca no solo razas específicas, sino también canes mestizos de gran tamaño con elevada capacidad de mordedura que pueden provocar daños o accidentes. Para facilitar el cumplimiento de la norma, la Secretaría de Ambiente ofrece chipeo gratuito. La ley exige que el propietario mantenga al animal chipeado, cuente con seguro de responsabilidad civil, disponga de una vivienda bien cerrada con cartelería indicativa, los pasee con correa y bozal en la vía pública, mantenga el carnet de vacunas al día y proceda a su esterilización.

Servicios sanitarios gratuitos y fiscalización de denuncias

Para asegurar la atención veterinaria de las mascotas, la Secretaría de Ambiente ofrece esterilizaciones, vacunación, colocación de pipetas y desparasitarios de manera gratuita a través de tres tráilers móviles, actualmente ubicados en Albardón y Pocito.

Respecto a las inspecciones, Olivero aclaró que las denuncias por maltrato o irregularidades en la tenencia se reciben de forma anónima. Tras la recepción del reclamo, un equipo compuesto por inspectores y un profesional veterinario se desplaza al domicilio para constatar el caso. Si la situación es regularizable, se conceden días de plazo al responsable para cumplir con la vacunación o el chipeo. Luego se eleva un informe a la justicia, organismo encargado de fijar las multas o sanciones. Para consultas, reserva de turnos o denuncias, la ciudadanía puede acceder a las páginas oficiales de Ambiente San Juan en redes sociales.