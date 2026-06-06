En el marco del Día Mundial del Ambiente, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevó a cabo una jornada de concientización y participación ciudadana en las instalaciones del Centro Ambiental de la Ciudad.

El encuentro, de carácter abierto y gratuito, reunió a vecinos, escuelas y organizaciones civiles con el objetivo de consolidar políticas activas de sustentabilidad y cuidado del entorno urbano.

La convocatoria contó con la presencia especial de representantes del Centro Ambiental Anchipurac y de estudiantes del Instituto Superior Silvestre, quienes enriquecieron la propuesta.

Asimismo, tuvieron un rol protagónico las uniones vecinales que integran la primera etapa del programa municipal de separación en origen, reafirmando el compromiso comunitario con la gestión eficiente de los residuos sólidos urbanos.

Talleres y servicios para la comunidad

Los asistentes participaron en estaciones prácticas enfocadas en la educación ambiental y el desarrollo sostenible:

Capacitaciones prácticas: se dictaron talleres específicos sobre técnicas de reciclaje, cultivo de plantas aromáticas y elaboración de compost domiciliario.

Salud animal: el equipo de Zoonosis municipal desplegó un operativo de vacunación para caninos y felinos.

Recolección crítica: se dispuso un contenedor especial para acopiar aceite gastronómico usado, evitando la contaminación.

Despliegue de áreas operativas

La Dirección de Ambiente de Capital exhibió el trabajo diario de sus equipos técnicos a través de stands informativos y dinámicos:

Sección Arbolado y Sección Plazas y Paseos: asesoraron sobre la preservación de las especies nativas y el mantenimiento de las áreas verdes.

Sección Desinsectación y Área de Riego: compartieron pautas de prevención sanitaria y optimización del recurso hídrico.

Educadores Ambientales: guiaron a los presentes sobre buenas prácticas urbanas.

