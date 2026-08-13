El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que el Banco Central comprará otros US$10.000 millones en reservas antes de las elecciones presidenciales de 2027 y sostuvo que el Gobierno llegará a ese proceso electoral con unos US$20.000 millones más de reservas que el año pasado.

El funcionario realizó el anuncio durante su participación en Experiencia IDEA Rosario, donde afirmó que este año el Gobierno acordó comprar US$10.000 millones y que actualmente las reservas ya aumentaron en casi US$14.000 millones.

“De acá a la elección vamos a comprar US$10.000 millones más”, afirmó Daza. Según explicó, de concretarse esa proyección, Argentina llegaría a las elecciones con US$20.000 millones adicionales, una cifra que comparó con el monto del swap otorgado por Estados Unidos.

El escenario que proyecta el Gobierno

Daza aseguró que el país llegará a las elecciones con más reservas, superávit fiscal consolidado, superávit de cuenta corriente, inflación en descenso y crecimiento económico.

En ese sentido, consideró que las elecciones por sí mismas no generan crisis, sino que el riesgo está relacionado con los desequilibrios macroeconómicos y con una eventual interrupción del rumbo económico.

El viceministro sostuvo además que el Gobierno pasó “de la defensiva a la ofensiva” y anticipó un período que calificó como “muy positivo”.

También destacó la evolución del comercio exterior. Señaló que el superávit comercial fue de unos US$5.000 millones el año pasado y estimó que podría alcanzar los US$25.000 millones, impulsado principalmente por las exportaciones de Vaca Muerta, la minería y el campo.

La apuesta por las inversiones

Daza también se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según indicó, se presentaron solicitudes de inversión por unos US$150.000 millones, de las cuales fueron aprobadas US$50.000 millones y hasta el momento se concretaron inversiones por US$4.500 millones.

“Hay un 97% por delante”, sostuvo el funcionario, al destacar el potencial de crecimiento de sectores vinculados con los recursos naturales.

Además, estimó que Argentina podría crecer a tasas del 4,5% anual por el proceso de convergencia económica y por la demanda internacional de los recursos que posee el país.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, había advertido previamente sobre el denominado “riesgo kuka” de cara a las elecciones de 2027. El funcionario sostuvo que, según su visión, existe una estrategia para generar temor ante un eventual cambio de rumbo político y afirmó que el flujo de dólares hacia el país será cada vez mayor.