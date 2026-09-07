José Peluc dejó su nombre a disposición de La Libertad Avanza para competir por la Gobernación de San Juan en 2027, aunque puso una condición: que sea el conjunto del espacio el que defina si debe encabezar la propuesta. El diputado nacional también expresó su respaldo a una eventual fórmula presidencial integrada por Javier Milei y Karina Milei.

“Si el espacio me necesita, estoy”, respondió Peluc durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV, al ser consultado sobre una posible candidatura. La definición llegó luego de que distintos dirigentes lo mencionaran como uno de los nombres con posibilidades de encabezar la boleta libertaria.

Sin embargo, evitó presentar su candidatura como una decisión tomada y reclamó que la definición surja de un consenso amplio dentro de LLA. “Somos 4.500 afiliados, ¿cómo esos cuatro o cinco van a definir eso? Eso es una minoría”, planteó.

Para Peluc, antes de discutir nombres se debe definir un equipo y un proyecto para San Juan. “Yo quiero que seamos serios, presentemos el equipo, el proyecto y que estemos todos de acuerdo”, sostuvo.

El diputado vinculó esa postura con el funcionamiento del Gobierno nacional y consideró que una de las fortalezas del mileísmo fue haber conformado un equipo convencido del rumbo de la gestión. “Esa es la diferencia con el mileísmo. Estuvimos todos convencidos de lo que había que hacer. Por eso creo que es el éxito del Presidente”, afirmó.

Peluc también se mostró confiado en las posibilidades electorales de LLA para 2027. Consultado sobre si los argentinos volverán a respaldar al mileísmo, fue categórico: “Sí, no me cabe la menor duda”.

Además, evitó anticipar acuerdos con otros sectores y consideró que primero deben definirse las reglas electorales. Cuestionó la continuidad de las PASO y planteó que los partidos deberían tener mayor protagonismo en la selección de candidatos. “Tenemos que ganar con proyectos”, resumió.

Peluc y la fórmula Milei-Milei

En paralelo al armado provincial, Peluc se refirió al escenario presidencial y expresó su preferencia por una eventual fórmula Javier Milei-Karina Milei para 2027.

Consultado sobre la posibilidad de que ambos hermanos integren la fórmula de LLA, respondió: “No sé. A mí me encantaría”.

El diputado destacó el rol de Karina dentro del espacio y valoró su capacidad para ordenar la estructura libertaria. “Ha demostrado una capacidad nunca vista con alguien que empieza en la política”, sostuvo.

En esa línea, la describió como una figura clave para administrar las tensiones internas y manejar los tiempos políticos de LLA. “Es la que pone orden, la que pone paño en el agua fría, la que acelera, la que desacelera”, afirmó.

Peluc rechazó además que una eventual fórmula entre los hermanos Milei pueda ser interpretada como nepotismo y vinculó su respaldo a la capacidad política de Karina. “Ella estuvo siempre acompañando a su hermano desde lo privado y creo que hacen un gran equipo”, planteó.

También fue consultado por Victoria Villarruel y su visita a San Juan. Aseguró que no mantiene una relación política directa con la vicepresidenta y sostuvo que LLA se enteró de su llegada a la provincia por los medios.

Así, Peluc dejó dos definiciones para el escenario de 2027: en San Juan, está dispuesto a competir por la Gobernación si el espacio lo define de manera colectiva; a nivel nacional, manifestó su preferencia por una fórmula encabezada por Javier Milei y acompañada por Karina Milei.