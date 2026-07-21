El gobernador Marcelo Orrego confirmó que los bancos JP Morgan y Santander fueron seleccionados para colocar en el mercado internacional los bonos que emitirá San Juan por hasta US$ 600 millones para financiar obras de infraestructura. El mandatario viajará a fines de esta semana a Londres y Nueva York para presentar la situación económica, fiscal y productiva de la provincia ante potenciales inversores.

“Hemos seleccionado los bancos que van a colocar los bonos en el mercado internacional, que van a ser JP Morgan y Santander”, anunció Orrego durante una rueda de prensa.

La Provincia cuenta con autorización legislativa y el aval del Gobierno nacional para realizar operaciones de crédito público por hasta US$600 millones. Sin embargo, ese monto representa el límite habilitado y no significa que San Juan necesariamente vaya a emitir la totalidad en una sola operación.

Según explicó el gobernador, la gira tendrá una duración de cinco días e incluirá reuniones en Londres y Nueva York, dos de los principales centros financieros internacionales. La misión será presentar las condiciones fiscales de San Juan y los proyectos de infraestructura que se buscará financiar.

“Creo que San Juan va a tener una muy buena presentación”, sostuvo Orrego. En ese sentido, adelantó que la primera ventana de oportunidad para concretar la operación podría abrirse en septiembre, una vez finalizado el período de menor actividad de los mercados internacionales por las vacaciones del hemisferio norte.

“Estoy convencido de que podemos conseguir una muy buena tasa. Esperemos que sea menor al 10%”, afirmó.

La tasa, el plazo, el monto efectivo de la primera emisión y las condiciones de devolución todavía deberán establecerse de acuerdo con la respuesta de los inversores y el escenario financiero internacional.

El dinero que se obtenga tendrá como destino exclusivo la inversión pública, las obras de infraestructura y los gastos de capital. Dentro de la planificación oficial se encuentran proyectos viales, habitacionales, hídricos, sanitarios, energéticos, educativos, de salud y de seguridad.

Orrego planteó que el objetivo es preparar a San Juan para el crecimiento de su producción, especialmente ante el desarrollo que proyectan sectores como la minería y las energías renovables.

“Esto nos da la oportunidad de generar infraestructura en nuestra provincia y no estar esperando que los problemas nos toquen la puerta, sino empezar a avanzar para poder sacar toda la producción que tenemos hacia el mundo”, expresó.

El gobernador defendió, además, la situación fiscal alcanzada por la Provincia como uno de los principales argumentos que serán presentados ante los inversores. Recordó que su gestión comenzó en un contexto de elevada inflación y dificultades económicas tanto en el ámbito nacional como provincial.

“Gracias al esfuerzo de los sanjuaninos y a tomar decisiones firmes logramos que hoy la condición fiscal de San Juan esté entre las tres más efectivas de la Argentina. Eso nos da la oportunidad de poder emitir un bono, que no es poca cosa”, aseguró.

El equipo que acompañará a Orrego

La delegación estará integrada por el ministro de Economía, Hacienda y Finazas, Roberto Gutiérrez; su par de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; además de técnicos y economistas, como también representantes de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE).

La participación del organismo energético estará relacionada con los proyectos que podrían financiarse mediante la emisión, entre ellos nuevas estaciones transformadoras y otras obras destinadas a fortalecer el sistema eléctrico provincial.

Orrego destacó que San Juan es la principal productora de energía solar fotovoltaica del país y consideró que esa matriz productiva será uno de los aspectos que se expondrán ante los inversores.

Además de la colocación internacional encabezada por JP Morgan y Santander, el Gobierno analiza que una parte de los títulos pueda ser ofrecida en el mercado argentino. El mandatario calculó que alrededor del 20% podría colocarse localmente a través de distintas entidades financieras, entre ellas Puente.

“Estoy convencido de que vamos a lograr un resultado satisfactorio. Hemos hecho todos los deberes y ahora queda presentar lo que es San Juan hacia el mundo”, concluyó Orrego.