Juan Cruz Rufino se defendió tras la condena: “No hubo denuncia por golpeador”

Tras ser condenado este viernes a seis meses de prisión condicional por los delitos de amenazas y daño en el marco de un episodio de violencia contra su pareja, el cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino reapareció públicamente con un descargo en redes sociales.

El músico publicó un video en sus historias de Instagram en el que afirmó encontrarse “excelente” y “en su casa”, en las horas posteriores a la resolución judicial dictada en un juicio abreviado.

Rufino explicó no fue condenado por "golpeador".

En su mensaje, Rufino cuestionó el tratamiento mediático del caso y apuntó contra los medios locales. “En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado”, expresó, al tiempo que sostuvo que algunos titulares no reflejan lo ocurrido en el proceso judicial.

El artista también se refirió a las calificaciones difundidas en torno a la causa y rechazó una de ellas de manera directa: “Para los medios que me ponen golpeador, en ningún momento apareció ninguna denuncia por golpeador”, afirmó en el video.

La condena fue homologada por el juez de Garantías Guillermo Adárvez, tras un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado. La causa se originó por un hecho ocurrido el 15 de octubre de 2025 en el departamento Santa Lucía.

De acuerdo con la investigación, Rufino fue denunciado por agredir a su pareja y provocar daños durante una situación de violencia. La víctima ratificó su denuncia en diciembre del mismo año ante la Justicia.

En el expediente también se incorporaron antecedentes previos del músico. En 2024 había sido parte de un acuerdo de reparación integral en una causa por estafa, mientras que en 2022 había atravesado otra investigación por violencia de género que derivó en una suspensión del juicio a prueba.

El caso continúa cerrado en el plano penal tras la homologación del acuerdo, mientras que el descargo público del cantante volvió a instalar la discusión en redes sociales y medios locales sobre el tratamiento del hecho.