La celebración por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, realizada en la residencia oficial del embajador Peter Lamelas en Buenos Aires, contó con la presencia de un sanjuanino entre los invitados especiales. Se trata de Juan Ignacio Colombo, abogado de 37 años, quien fue convocado junto a otros jóvenes argentinos para participar del evento diplomático encabezado por el presidente Javier Milei.

Colombo es hijo de Rodolfo Colombo, actual jefe de Asesores del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. El joven profesional está radicado en Buenos Aires, donde desarrolla su carrera profesional y actualmente se desempeña en la Secretaría de Cultura de la Nación.

Además de ser abogado, posee un posgrado en Administración Pública cursado en la Universidad Torcuato Di Tella.

Un acto con respaldo de Estados Unidos al Gobierno argentino

La celebración se llevó a cabo en el Palacio Bosch, residencia oficial del embajador estadounidense, como antesala del Día de la Independencia de Estados Unidos, que se conmemora cada 4 de julio.

Durante la ceremonia, el presidente Javier Milei compartió escenario con el embajador Peter Lamelas para entonar los himnos nacionales de ambos países y luego asistió al discurso del diplomático, quien reiteró el respaldo del gobierno de Donald Trump a la administración argentina.

En su mensaje, Lamelas afirmó que su misión es fortalecer la relación bilateral y sostuvo que "es ahora el momento de confiar e invertir en la Argentina", al tiempo que llamó a profundizar la alianza entre ambos países.

Una celebración con funcionarios y referentes

La recepción reunió a integrantes del gabinete nacional, gobernadores, legisladores, empresarios y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Entre los asistentes estuvieron también Fabián Perechodnik, Sofía Perechodnik y Stephanie Lamelas, además de funcionarios nacionales y referentes del ámbito político, empresarial y cultural.

El evento formó parte de las actividades organizadas por la Embajada de Estados Unidos en el marco de la campaña "Freedom Two Fifty", una iniciativa que durante 2026 promoverá actividades culturales y diplomáticas para conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense en distintas provincias argentinas.