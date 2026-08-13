Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán un nuevo aumento en septiembre de 2026. La actualización será del 2,1%, en línea con la inflación registrada durante julio y difundida este jueves por el Indec.

El incremento responde al esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/2024, que determina que los haberes previsionales se actualicen todos los meses de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás. Por este motivo, el dato de inflación de julio determina el ajuste que se aplicará en septiembre.

Con el nuevo aumento, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $428.591,11. En caso de mantenerse el bono previsional, el ingreso total para quienes cobran el haber mínimo alcanzaría los $498.591,11.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $342.872,88, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) se ubicarán en $300.015,36.

La Pensión para Madres de Siete Hijos, que equivale a una jubilación mínima, alcanzará los $428.591,11. Además, la Asignación Universal por Hijo (AUH) llegará a $154.011,11 y la AUH por Discapacidad se elevará a $501.473,96.

El incremento de septiembre quedó definido luego de que el Indec informara que la inflación de julio fue del 2,1%. El indicador mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente al 1,9% registrado durante junio. En los primeros siete meses de 2026, los precios acumularon una suba del 19,3%, mientras que la variación interanual llegó al 33,8%.

De esta manera, jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones de Anses volverán a tener una actualización de sus ingresos durante septiembre, de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual vigente.