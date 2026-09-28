Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses tendrán un aumento del 1,66% durante octubre, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el Indec. Además, los titulares de jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo recibirán un bono extraordinario de $70.000.

Con el aumento y el bono, el ingreso total para quienes perciben la jubilación mínima llegará a $505.748,51 durante octubre. El monto está compuesto por un haber mínimo de $435.748,51 y el refuerzo de $70.000.

El Gobierno también estableció un esquema proporcional para quienes tienen haberes superiores al mínimo. En esos casos, recibirán un adicional hasta alcanzar el monto de $505.748,51.

Cuánto cobrarán las pensiones

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también tendrá el aumento del 1,66% y, con el bono, alcanzará los $418.598,81.

El monto se compone de un haber de $348.598,81 y el refuerzo extraordinario de $70.000.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez llegarán a $375.023,96. En este caso, el haber será de $305.023,96 y se sumará el bono de $70.000.

Los nuevos montos de las asignaciones

El incremento también alcanza a las asignaciones familiares y universales que paga Anses.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $156.588 en octubre, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad llegará a $509.863.

En tanto, la Asignación Familiar por Hijo será de $78.304 para el primer rango de ingresos.

Los nuevos valores comenzarán a regir durante octubre y alcanzarán a los beneficiarios incluidos en cada prestación.

Cuándo se cobran

Los pagos se realizarán de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario habitual de Anses. El aumento y los refuerzos se incorporarán automáticamente en los pagos correspondientes, según la prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario.

De esta manera, octubre llegará con una actualización del 1,66% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, mientras que los titulares de haberes mínimos y determinadas pensiones recibirán además el bono extraordinario de $70.000.