Mientras la Corte de Justicia se encamina a replicar el aumento salarial acordado por el Gobierno provincial para los trabajadores estatales, la Unión Judicial volvió a reclamar una negociación paritaria propia que permita discutir sueldos y condiciones laborales directamente con el máximo tribunal.

El secretario general de la Unión Judicial de San Juan, Sebastián López, aseguró que, aunque todavía no hubo una comunicación oficial, esperan que los empleados judiciales reciban un incremento del 4% en agosto y otro 4% en octubre, tal como ocurrió con el resto de la administración pública. Sin embargo, remarcó que esa modalidad no responde a la realidad del sector.

"Sostenemos la necesidad de tener un convenio colectivo de trabajo. Es una bandera histórica de la Unión Judicial y vamos a seguir sosteniendo la necesidad de tener una negociación colectiva y una paritaria propia", afirmó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Actualmente, los judiciales reciben los mismos aumentos salariales que acuerda el Poder Ejecutivo con los gremios estatales, sin una negociación específica con la Corte de Justicia. Para López, esa situación desconoce las particularidades del trabajo que realizan los empleados del Poder Judicial.

El dirigente recordó que el sindicato presentó formalmente el pedido para abrir una negociación colectiva, luego de que así se lo solicitara la propia Corte, pero aseguró que nunca obtuvieron una respuesta.

"Hoy nos manejamos con voluntades", resumió al explicar que la actual mesa de diálogo carece de la formalidad y el compromiso que otorga una paritaria.

Según explicó, un convenio colectivo permitiría discutir no solo los salarios, sino también jornadas laborales, funciones, compensaciones, licencias y la organización del trabajo, aspectos que, según sostuvo, cambiaron significativamente con las reformas implementadas en el Poder Judicial durante los últimos años.

López también se refirió a otro de los históricos reclamos del sector: la denominada ley de enganche. Confirmó que la acción de inconstitucionalidad continúa avanzando y que el expediente se encuentra en la etapa de votación de los conjueces de la Corte.

"Hoy estamos más cerca de tener una resolución por parte de los conjueces", señaló. No obstante, aclaró que primero deberá resolverse si la derogación de la norma fue constitucional antes de analizar una eventual restitución del sistema que vinculaba los salarios judiciales con los haberes de los ministros de la Corte.

López respaldó a Cabello y apuntó contra las críticas públicas

En medio de la interna que atraviesa la CGT San Juan de cara a las elecciones del 25 de agosto, López salió a respaldar la continuidad de Eduardo Cabello y cuestionó a quienes expresan sus diferencias fuera de los ámbitos de discusión de la central obrera.

El titular de la Unión Judicial sostuvo que las disidencias deben plantearse "puertas adentro", en los plenarios y órganos institucionales de la CGT, donde, según aseguró, todos los dirigentes tienen la posibilidad de expresar sus posiciones y buscar consensos.

Además, dejó abierta la posibilidad de que parte de los cuestionamientos contra Cabello respondan a su actuación política como diputado provincial, especialmente por algunas votaciones en las que acompañó al oficialismo.

"Puede ser, no lo descarto", respondió al ser consultado sobre si detrás de las críticas existen sectores del peronismo molestos por esas decisiones legislativas.

Pese a ello, consideró que ese debate también debe darse dentro de la organización sindical y afirmó que existe una amplia mayoría de gremios que respalda la continuidad de Cabello al frente de la CGT San Juan, al entender que el contexto actual exige priorizar la unidad del movimiento obrero antes que profundizar las diferencias internas.

Textuales

Sebastián López / Secetario General de la UISJ