Este miércoles comenzó el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate, un empresario de 50 años que falleció en 2021 después de someterse a una intervención estética realizada por el cirujano.

Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual. La primera audiencia se llevó adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, donde se inició la lectura de los hechos previos y posteriores a la muerte y luego se expuso la acusación de la Fiscalía.

Uno de los principales puntos señalados por el fiscal fue que la intervención quirúrgica duró poco más de cuatro horas y que, durante el procedimiento, Lotocki se retiró del quirófano durante aproximadamente 40 minutos para participar de una audiencia virtual.

“Pusieron en peligro la vida de Zárate. Aníbal Lotocki y su equipo lo dejaron abandonado a su suerte”, sostuvo el fiscal durante su exposición.

Después de un cuarto intermedio de más de media hora, todos los imputados se negaron a declarar. La Fiscalía continuó entonces con la lectura de declaraciones realizadas por Lotocki en otras causas.

Finalmente, cerca de las 15, el tribunal dispuso un nuevo cuarto intermedio y fijó la continuidad del juicio para el próximo miércoles a las 10.

La intervención que terminó con la muerte de Zárate

Según la acusación fiscal, Zárate había acordado con Lotocki una lipoescultura y una dermolipectomía por 6.500 dólares.

La operación se realizó el 15 de abril de 2021 en el Centro Médico Conde (Cemeco) y comprendió múltiples zonas del cuerpo: cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, abdomen, pelvis, región lumbar, región sacra y glúteos.

La investigación sostiene que, por la cantidad de procedimientos y las condiciones generales del paciente, las intervenciones debieron realizarse en distintas etapas.

Además, la Fiscalía remarcó que Lotocki se retiró del quirófano durante unos 40 minutos para participar de una audiencia virtual, mientras sus asistentes continuaban con la intervención.

Los problemas después de la cirugía

Tras la operación, una enfermera detectó una anomalía en el drenaje de Zárate y se lo comunicó al médico. Lotocki decidió entonces que el paciente regresara al quirófano para reabrir una de las heridas.

Durante la noche, el hombre permaneció con fuertes dolores y sin poder dormir.

A la mañana siguiente sufrió una descompensación y tuvo que ser intubado. Desde la clínica solicitaron una ambulancia y, debido a la gravedad de su estado, pidieron una segunda unidad.

Cuando los profesionales llegaron al lugar, detectaron que el paciente había sido mal intubado. Poco después sufrió un paro cardíaco y murió pese a los intentos de reanimación.

Para la Fiscalía, Lotocki realizó la intervención a pesar de conocer los riesgos que implicaba para la vida del paciente y no habría adoptado las medidas necesarias para evitar el desenlace.

Además, el médico fue acusado por la presunta alteración de la historia clínica de Zárate, un hecho que también forma parte de la investigación.

Otros cinco pacientes y cuatro médicos imputados

El juicio también contempla una segunda causa contra Lotocki, relacionada con las lesiones sufridas por cinco pacientes que presentaron granulomas o induraciones luego de procedimientos de aumento de glúteos con polimetilmetacrilato.

Primero se tratará la muerte de Zárate y posteriormente se avanzará con esa segunda investigación.

Según confirmó el abogado de Lotocki, Claudio Lifschitz, además del cirujano están imputados por homicidio con dolo eventual otros cuatro médicos y la dueña del Cemeco.

Entre los profesionales acusados se encuentran dos cirujanos plásticos, una médica intensivista y un anestesista. También está imputada la doctora Fernández, quien estuvo a cargo del cuidado de Zárate desde su ingreso a la habitación hasta su descompensación.

En el caso de Fernández, el juicio se encuentra suspendido por razones psiquiátricas.