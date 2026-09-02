La defensa de Cristian “Pity” Álvarez volvió a poner en discusión su estado de salud mental y busca frenar el juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Ignacio Baños presentaron un hábeas corpus con 14 planteos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

El objetivo principal es que se suspenda el debate oral y público hasta determinar si el músico se encuentra realmente en condiciones físicas y psíquicas de comprender el proceso y participar activamente de su propia defensa. Según los letrados, existe un riesgo “actual, concreto e inminente” para su salud, integridad psicofísica, libertad ambulatoria y vida.

Los principales reclamos

Entre los pedidos de la nueva defensa aparece la suspensión preventiva del juicio y la elaboración de un informe detallado sobre los antecedentes médicos y las decisiones judiciales adoptadas durante el proceso.

También solicitaron que se les entregue el registro audiovisual completo de las audiencias. El objetivo es analizar especialmente los momentos en los que Álvarez presentó episodios de somnolencia o aparente desconexión, incluido aquel en el que fue visto dormido durante una audiencia.

A esto se suma el pedido de un nuevo peritaje médico y psicológico multidisciplinario. La defensa pretende determinar si el músico cuenta actualmente con una capacidad neuropsíquica “estable y continua” que le permita comprender lo que sucede en el juicio y colaborar con sus abogados.

Una discusión que ya había suspendido el proceso

La cuestión de la salud mental de Pity Álvarez no es nueva. El juicio ya había sufrido postergaciones a raíz de evaluaciones médicas que determinaron que el músico no estaba en condiciones psíquicas de afrontar un proceso penal.

En 2021, informes elaborados por profesionales del Cuerpo Médico Forense junto con peritos de las partes concluyeron que Álvarez no se encontraba psíquicamente compensado. En marzo de 2023, el tribunal volvió a suspender el trámite hasta que pudiera afrontar el juicio y ordenó controles periódicos sobre su evolución.

La situación cambió posteriormente. Nuevos estudios realizados en 2025 detectaron un trastorno cognitivo leve multidominio y antecedentes de consumo problemático de sustancias y descompensaciones psíquicas. Sin embargo, los especialistas concluyeron que conservaba una “reserva cognitiva” suficiente para atravesar las distintas etapas del proceso.

Ese concepto es ahora uno de los puntos que la defensa pretende volver a discutir.

Los episodios durante las audiencias

Los abogados sostienen que lo ocurrido desde el inicio del juicio aporta nuevos elementos para evaluar nuevamente la situación del músico.

Durante las primeras audiencias, Álvarez fue observado con dificultades para seguir el debate y protagonizó episodios de somnolencia. En una de las jornadas incluso se quedó dormido y comenzó a roncar mientras su abogado realizaba una exposición.

Para la defensa, estas situaciones demostrarían que no puede sostener una participación adecuada en el proceso. El abogado Javier Baños sostuvo que tocar en un recital no equivale a contar con la capacidad necesaria para afrontar un juicio y cuestionó que la actividad artística haya sido considerada como un indicador de sus condiciones actuales.

También cuestionan su estado al momento del crimen

La estrategia defensiva tiene además otra arista. Los abogados no solamente buscan determinar si Álvarez está hoy en condiciones de afrontar el juicio, sino que también analizan su estado mental al momento del homicidio de Díaz.

En ese sentido, pretenden profundizar sobre sus antecedentes psiquiátricos, el consumo de sustancias y las circunstancias de la madrugada del 12 de julio de 2018. Una de las hipótesis que estudian es si el músico pudo haber actuado convencido de encontrarse frente a una situación de peligro.

El tribunal deberá ahora resolver si los nuevos planteos y elementos presentados por la defensa justifican volver a evaluar una cuestión que ya había considerado resuelta: la capacidad de Pity Álvarez para afrontar el juicio.

Mientras tanto, el proceso continúa y el músico permanece acusado por el homicidio agravado de Cristian Maximiliano Díaz.