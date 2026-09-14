El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz sumó este lunes un nuevo testimonio clave. La médica forense Angélica Cristina Bustos, quien estuvo a cargo de la autopsia, brindó detalles sobre las heridas que sufrió la víctima y la mecánica de los disparos.

Según explicó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, Díaz recibió cuatro impactos de arma de fuego en el rostro. La especialista señaló además que los disparos fueron realizados a corta distancia, un elemento que forma parte de la reconstrucción del ataque ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Cuatro disparos en el rostro

Durante su declaración, Bustos precisó que encontró cuatro orificios de entrada de proyectiles. Las lesiones estaban ubicadas en distintas zonas del rostro: la región mentoniana, el labio inferior, el malar izquierdo y la rama ascendente del maxilar inferior izquierdo.

La especialista explicó que tres de los proyectiles tuvieron una trayectoria de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. El cuarto siguió una trayectoria de adelante hacia abajo.

A partir de la orientación de las heridas, la médica sostuvo que quien efectuó los disparos debía encontrarse del lado izquierdo de Díaz y que los tiros fueron realizados en diagonal.

El juicio contra Pity Álvarez

El testimonio de la médica forense se produjo durante la sexta jornada del juicio oral que comenzó el 10 de agosto. Álvarez está acusado por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Cristian Díaz.

La acusación sostiene que ambos protagonizaron una discusión durante la madrugada del 12 de julio de 2018 y que el músico habría extraído un arma y disparado contra Díaz. El peritaje determinó posteriormente que la víctima murió como consecuencia de las heridas de bala y una hemorragia interna.

El proceso atravesó distintas interrupciones por planteos de la defensa, que incluso pidió suspender el debate y recusó a los integrantes del tribunal. Esos pedidos fueron rechazados y el juicio volvió a reanudarse este lunes.

Ahora, la declaración de la médica forense se suma a los testimonios y peritajes que buscan reconstruir con precisión cómo ocurrió el asesinato y cuál fue la responsabilidad de Álvarez en el crimen.