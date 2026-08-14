Este viernes se realizó la tercera audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Durante la jornada declaró un testigo presencial que intervino en la pelea entre el cantante y la víctima y cuyo relato fue considerado contundente por la querella.

Álvarez está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y es juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Al salir del edificio judicial, en Recoleta, el cantante aseguró que se encuentra “tranquilo”. “La persona que va a dar el veredicto de lo que sucedió es la que sabemos que todo lo ve”, afirmó ante los periodistas.

El relato del testigo

El vecino que declaró este viernes pidió hacerlo sin la presencia de Álvarez ni de los medios de comunicación. Según su relato, aquella madrugada se encontraba junto a Díaz cuando vio llegar al cantante, quien le manifestó que iba a hablar con él.

El hombre contó que inicialmente se mantuvo alejado, pero que se acercó cuando observó que la discusión comenzaba a subir de tono. Intervino para separarlos y luego volvió a alejarse.

Sin embargo, la tensión volvió a escalar y el testigo tuvo que intervenir nuevamente. En ese momento, según declaró, Díaz y Álvarez quedaron cara a cara y la víctima hizo el gesto de darle un cabezazo al músico.

Fue entonces cuando, siempre de acuerdo con el testimonio, Álvarez sacó un arma y efectuó un disparo.

Burlando: “Terminó el juicio”

Tras la audiencia, Fernando Burlando, abogado representante de la familia Díaz, realizó un balance del debate y sostuvo que, desde su perspectiva, el juicio prácticamente llegó a su fin.

“Desde mi punto de vista, terminó el juicio”, afirmó el letrado, quien consideró que los testigos presenciales declararon con contundencia sobre la mecánica del hecho y la identidad del autor.

Burlando indicó además que el testigo, identificado como C.S., explicó que decidió declarar “por un acto de justicia”. Según el abogado, el hombre reconstruyó el episodio con “mucha contundencia” y “mucha memoria”.

El querellante también relató la secuencia que, según el testimonio, terminó con la muerte de Díaz. De acuerdo con su reconstrucción, se produjo un primer disparo y luego otros tres tiros.

La actitud de Pity durante el juicio

Burlando también se refirió al comportamiento de Álvarez durante las audiencias y aseguró que observa al cantante tranquilo dentro de la sala.

“Yo veo tranquilo a Álvarez. Hoy hasta les hizo una pregunta a sus abogados”, señaló.

Además, consideró que el debate está avanzando sin demasiada oposición por parte de la defensa del acusado.

El juicio comenzó el 10 de agosto en el TOC N°29 y continuará con las distintas instancias previstas antes de que el tribunal emita su veredicto.