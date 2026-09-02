El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez entra este miércoles en una instancia considerada clave para la estrategia de su defensa. A partir de las 10, seis médicos y peritos declararán ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, en el proceso por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

Los profesionales que fueron citados participaron de distintos informes incorporados a la causa. Entre ellos se encuentra la médica forense que realizó la autopsia de Díaz, además de especialistas en criminalística, balística y psiquiatría. Sus declaraciones buscarán aportar precisiones sobre la mecánica del hecho, las evidencias recolectadas y las evaluaciones médicas realizadas durante la investigación.

El disparo que puede cambiar la estrategia

Uno de los principales puntos de interés para la defensa será determinar cuál de los cuatro disparos provocó la muerte de Díaz.

Sebastián Queijeiro, uno de los abogados de Álvarez, explicó que establecer si la víctima falleció como consecuencia del primer impacto o de alguno de los posteriores podría modificar el planteo jurídico que realizará la defensa en sus alegatos.

La hipótesis que buscan sostener es la de legítima defensa. Según explicó el letrado, si el primer disparo hubiera provocado la muerte, la defensa podría argumentar que se trató de una reacción en ese contexto. En cambio, si el fallecimiento se produjo por alguno de los disparos posteriores, podría plantearse un exceso en la legítima defensa.

Los profesionales que declararán

Entre los seis testigos convocados se encuentra Cristina Angélica Bustos, médica del Cuerpo Médico Forense que realizó la autopsia de Díaz.

También declararán Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística; Melina Brenda Michel, técnica en balística que participará por videollamada desde Neuquén; Mariela Biazoni Rolla, médica legista que examinó a Álvarez al momento de su detención; el psiquiatra Esteban Toro Martínez y la médica psiquiatra Silvina Guzmán.

Los testimonios estarán vinculados con la autopsia, las pruebas balísticas y criminalísticas y distintos informes médicos y psiquiátricos incorporados al expediente.

Un juicio que continúa pese a los planteos

La audiencia se realizará después de que el tribunal rechazara los principales planteos presentados recientemente por la nueva defensa del músico, integrada por Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

Los abogados habían solicitado que Álvarez fuera juzgado mediante juicio por jurados y también habían cuestionado su capacidad para afrontar el proceso, entre otros pedidos. Los magistrados rechazaron esas solicitudes y ratificaron la continuidad del debate.

El tribunal consideró que el músico cuenta con las condiciones necesarias para participar del juicio, pese a que durante algunas audiencias se quedó dormido o mostró signos de falta de atención.

El crimen de Villa Lugano

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez mantuvo una pelea con Díaz en el complejo Cardenal Samoré.

Según la acusación, el músico sacó un arma y disparó cuatro veces contra la víctima. Luego descartó la pistola en una alcantarilla, se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, y posteriormente se entregó ante la Justicia.

Ahora, los informes médicos, balísticos y criminalísticos volverán a estar bajo la lupa. Para la defensa, sus conclusiones pueden ser determinantes para definir el encuadre jurídico del hecho y el rumbo de los alegatos finales.