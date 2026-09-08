Comenzó en San Juan el juicio oral y público contra Mario “Paco” Ibarra, acusado de abusar sexualmente de una joven sanjuanina de 23 años con discapacidad. La Fiscalía adelantó que solicitará una pena de 14 años de prisión si el tribunal considera acreditada su responsabilidad en el hecho.

El debate comenzó el lunes 7 de septiembre y este martes tuvo su segunda jornada, con la continuidad de los testimonios y la incorporación de diferentes elementos de prueba.

El juicio está a cargo de un tribunal colegiado presidido por la jueza Gloria Verónica Chicón e integrado también por Guillermo Adarves y Sergio López Martí. Por el Ministerio Público Fiscal interviene Duilio Ejarque, titular de la UFI Anivi, mientras que la defensa del acusado está en manos de la defensora oficial Sandra Leveque.

Según se expuso durante el debate, la joven presenta una discapacidad que afecta su desarrollo madurativo, además de epilepsia y escoliosis. Debido a sus dificultades para comunicarse mediante mensajes escritos, utilizaba principalmente audios o herramientas de transcripción por voz en el teléfono.

El vínculo comenzó a través de TikTok

De acuerdo con la reconstrucción presentada en el juicio, Ibarra y la joven comenzaron a comunicarse mediante TikTok. Según los testimonios incorporados hasta el momento, antes de encontrarse personalmente no se habrían detectado conversaciones de contenido sexual entre ambos.

El acusado, residente en Mendoza, viajó posteriormente a San Juan para conocer a la joven y a su familia.

Uno de los aspectos que deberá determinar el tribunal es si Ibarra conocía previamente la condición de la joven. El imputado sostiene que desconocía su situación y afirma que recién tomó conocimiento cuando ya se encontraba en la provincia.

Según la acusación fiscal, durante aquella visita ambos fueron dejados en inmediaciones del Parque de Mayo y posteriormente habría ocurrido el episodio que dio origen a la denuncia y que ahora es materia del juicio.

El debate continuará con la declaración de testigos y el análisis de las pruebas reunidas durante la investigación. Finalmente, los jueces deberán resolver si la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal del acusado.