El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una audiencia clave con la declaración de Maximiliano Pomargo, asistente personal del exfutbolista y una de las personas que integró su círculo más cercano durante la etapa final de su vida.

La audiencia comenzará a las 10 y genera una fuerte expectativa, ya que Pomargo estuvo presente en la vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.

Su testimonio se incorporará en un momento decisivo del proceso, en el que siete integrantes del equipo médico que asistió al exfutbolista son juzgados por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual.

Una figura central del entorno de Maradona

Pomargo formó parte del grupo que administraba los asuntos personales, legales y comerciales de Maradona junto a Matías Morla y Vanesa Morla.

Con su declaración, el tribunal completará los testimonios de los principales integrantes del entorno del exjugador que fueron convocados durante el debate oral.

Además de su cercanía con Maradona, el asistente personal era una de las personas que se encontraban en la vivienda de Tigre durante la mañana en que se produjo el fallecimiento.

Qué había declarado durante la investigación

En la etapa de instrucción de la causa, Pomargo aseguró que dos días antes de la muerte del exfutbolista notó que presentaba una importante inflamación corporal.

Según declaró en ese momento, le manifestó esa preocupación a la enfermera Gisella Dahiana Madrid.

"¿No será la medicación?", afirmó haberle preguntado.

Sin embargo, también sostuvo que nunca trasladó esa inquietud al neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en el proceso.

También volverá a declarar Carlos Díaz

La audiencia también incluirá una nueva declaración del psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete acusados.

El profesional, especialista en adicciones, solicitará ampliar el descargo que ya realizó ante el Tribunal, en un intento por reforzar su estrategia de defensa.

Qué investiga la Justicia

A lo largo del juicio ya declararon familiares, amigos, profesionales de la salud y personas que tuvieron contacto con Maradona durante sus últimos días.

El objetivo del proceso es determinar si quienes integraban el equipo médico incurrieron en conductas negligentes durante la internación domiciliaria que derivaron en la muerte del exfutbolista el 25 de noviembre de 2020.

La declaración de Pomargo podría aportar nuevos detalles sobre el estado de salud de Maradona en las horas previas a su fallecimiento y sobre el funcionamiento del equipo que estaba a cargo de su atención médica.