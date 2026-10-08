El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este jueves una de sus instancias más importantes con el inicio de los alegatos finales. Después de 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro escuchará ahora las conclusiones de las partes antes de avanzar hacia el veredicto.

Los primeros en exponer son los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes cuentan con hasta cuatro horas para presentar su interpretación de las pruebas y sostener la acusación contra los siete profesionales de la salud que permanecen imputados.

El tribunal está integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Luego de la Fiscalía será el turno de las querellas y, posteriormente, de las defensas, que tendrán hasta tres horas para desarrollar sus argumentos.

Quiénes son los siete acusados

Los profesionales que continúan en el proceso son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini.

Todos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión. La Fiscalía sostiene que hubo acciones y omisiones durante la atención médica de Maradona que tuvieron incidencia en su muerte.

La defensa, en cambio, cuestiona que varios de los imputados hayan tenido el carácter de médicos tratantes y sostiene que la muerte se produjo por un cuadro cardíaco súbito e imprevisible.

Las últimas declaraciones

La etapa de prueba terminó con las últimas declaraciones de Luque, Cosachov, Forlini y Di Spagna. Los cuatro defendieron las decisiones adoptadas durante la internación domiciliaria y rechazaron haber tenido la responsabilidad que les atribuye la acusación.

Luque volvió a sostener que no se desempeñaba como médico clínico durante la internación domiciliaria y afirmó que la muerte de Maradona se produjo por un evento cardíaco súbito. Cosachov también cuestionó que se la considerara médica tratante.

El psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros Almirón y Perroni, en tanto, no utilizaron la posibilidad de brindar sus últimas palabras antes del comienzo de los alegatos.

Cuándo se conocerán las próximas conclusiones

Luego de la exposición de la Fiscalía, las querellas alegarán los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que las defensas tendrán sus jornadas el 20, 21 y 22 de octubre. Recién después de esas presentaciones el tribunal quedará en condiciones de analizar las posiciones de todas las partes y avanzar hacia el veredicto.

El actual proceso es el segundo juicio por la muerte de Maradona. El primero fue anulado en 2025 después del escándalo que involucró a la entonces jueza Julieta Makintach.

Ahora, con el cierre de la etapa de prueba y el comienzo de los alegatos, el tribunal se acerca a la instancia en la que deberá definir las responsabilidades penales de los siete acusados por la muerte del ídolo argentino, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.