El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra este martes en una instancia decisiva. Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, dos de los siete profesionales de la salud acusados, tendrán la posibilidad de hablar por última vez ante el tribunal antes del comienzo de los alegatos.

También está previsto que declare por última vez Nancy Edith Forlini, quien era jefa de Cuidados Domiciliarios de la prepaga del exfutbolista. Con estas declaraciones se cerrará la etapa destinada a escuchar a los imputados.

Los tres deberán presentarse ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

Los siete acusados por la muerte de Maradona

Luque, Cosachov y Forlini forman parte del grupo de siete profesionales imputados por la muerte de Maradona. También están acusados el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Todos enfrentan una acusación por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

El debate busca determinar qué ocurrió durante la internación domiciliaria que recibió Maradona en noviembre de 2020, después de haber sido operado por un hematoma subdural.

El exfutbolista murió el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, mientras permanecía bajo un tratamiento médico domiciliario.

Qué había dicho Luque durante el juicio

Luque ya había declarado en distintas oportunidades durante el proceso. En una de sus últimas intervenciones, el neurocirujano cuestionó las conclusiones de la junta médica y sostuvo que el paciente que describieron los peritos no coincidía con el que él había visto en vida.

“Jamás imaginé el final que tuvo, ni se me cruzó por la cabeza”, había expresado durante una de sus declaraciones. También aseguró: “Todos los que estamos acá, en este lamentable momento, ninguno tuvo mala intención. Todos hicimos lo mejor que se pudo”.

La acusación contra Luque sostiene, entre otros puntos, que fue uno de los impulsores del tratamiento domiciliario de Maradona y que desoyó advertencias relacionadas con el estado de salud del exfutbolista. Esos señalamientos forman parte de la discusión que deberá ser abordada durante los alegatos.

Cuándo comenzarán los alegatos

Con las últimas declaraciones de los imputados se cerrará una etapa central del juicio. Los alegatos de la Fiscalía y las querellas están previstos para los días 8, 13 y 14 de octubre.

Posteriormente, el 20, 21 y 22 de octubre, será el turno de las defensas. Una vez terminadas esas exposiciones, el tribunal quedará en condiciones de deliberar.

El proceso actual es el segundo juicio por la muerte de Maradona, luego de que el debate original fuera anulado a raíz del episodio protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach, cuya participación en un documental derivó en la nulidad del primer proceso.