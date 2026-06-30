Este martes se abre una instancia clave en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes. La jornada dará inicio a la ronda de testigos y tendrá como protagonistas principales a sus padres, José Peña y María Noguera.

Ambos declararán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se desarrolla el debate oral, en calidad de víctimas y testigos. Su testimonio es considerado fundamental para reconstruir las últimas horas en las que el niño fue visto con vida durante un almuerzo familiar realizado en la casa de la abuela Catalina.

Según la investigación, José Peña fue la última persona adulta que estuvo con Loan antes de su desaparición, cuando luego del almuerzo el grupo se trasladó hacia un naranjal cercano. Desde ese momento no hubo más rastros del menor, lo que dio inicio a un intenso operativo de búsqueda en la zona.

La madre fue alertada horas después, cuando ya se había desplegado el rastrillaje en el área. En esta etapa del juicio, también prestará declaración uno de los hermanos del niño, Mariano, quien lo hará entre martes y jueves en distintas jornadas de audiencia.

En la sala estarán presentes los acusados, entre ellos Laudelina Peña, tía del niño y señalada en la causa como una de las principales imputadas por su presunta participación en los hechos investigados. También comparecerán Antonio Benítez, su esposo, el comisario Walter Maciel, acusado de encubrimiento, y Daniel “Fierrito” Ramírez.

La querella que representa a la familia sostuvo que el vínculo entre los padres del niño y algunos de los imputados quedó completamente roto desde el inicio del proceso judicial, lo que refleja la tensión que atraviesa el caso.

Los padres contarán con acompañamiento psicológico del DOVIC, organismo del Ministerio Público Fiscal que asiste a víctimas y testigos durante el desarrollo del juicio, en un proceso que continúa generando fuerte expectativa pública en todo el país.