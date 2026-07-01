El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este miércoles una nueva jornada de testimonios familiares en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes, donde se desarrolla el debate con 17 personas imputadas.

En esta sexta audiencia, declararon cinco de los hermanos del niño: Cristian, Alfredo, José Omar, César y Fernando Peña. El eje de sus relatos estuvo puesto en las primeras horas posteriores a la desaparición ocurrida el 13 de junio de 2024 y en el impacto que el hecho tuvo dentro del entorno familiar.

Durante la audiencia, Cristian Peña relató que, en el inicio de la búsqueda, recibió un mensaje en el que una persona le proponía “negociar por Loan”. El testimonio fue incorporado en el marco de las preguntas realizadas ante el Tribunal Oral Federal.

Alfredo Peña describió el estado de la familia desde la desaparición del niño y remarcó el impacto emocional que atraviesan desde entonces. En su declaración, hizo referencia a la situación de su madre y a la exposición mediática del caso.

José Omar Peña reconstruyó distintos momentos de los rastrillajes realizados en las primeras horas de búsqueda. En su testimonio, también se refirió a la incorporación de un perito contratado por la familia y a distintos procedimientos vinculados a la investigación.

El testigo, además, recordó el hallazgo de una huella durante un operativo en la zona de búsqueda y detalló cómo fue el procedimiento posterior junto a personal policial.

Por su parte, César Iván Peña declaró durante pocos minutos ante el Tribunal. Según se informó en la audiencia, respondió de manera breve y sin aportar nuevos elementos relevantes para la investigación.

El último en declarar fue Fernando Peña, quien reconstruyó cómo se enteró de la desaparición de su hermano. Relató que recibió un llamado de su familia mientras se encontraba trabajando y que, al llegar al lugar, se sumó a las tareas de búsqueda junto a otros familiares.

La ronda de testimonios familiares continuará este jueves con la declaración de Catalina Peña, abuela del niño y una de las últimas personas en declarar en esta etapa del juicio.

El proceso oral se desarrolla bajo el Tribunal Oral Federal de Corrientes y mantiene en el banquillo a 17 imputados en el marco de la causa por la desaparición del niño ocurrida en junio de 2024.