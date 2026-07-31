La duodécima audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña volvió a dejar una declaración que podría marcar el rumbo del proceso. Fabio Pirrone, comisario mayor de la Policía Federal Argentina, aseguró ante el tribunal que el niño "no se perdió", al considerar que los intensos rastrillajes realizados tras su desaparición descartaron esa posibilidad.

El jefe policial explicó que participó de la investigación días después de la desaparición ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Según indicó, durante la búsqueda se allanaron viviendas, se inspeccionaron distintos sectores de la zona y se contó con la colaboración de los vecinos, pero no se encontró ningún indicio que permitiera ubicar al menor.

El testimonio del comisario

Durante su declaración, Pirrone afirmó que, a partir del trabajo realizado por las fuerzas de seguridad, llegó a la conclusión de que Loan no se extravió. Al mismo tiempo, aclaró que tampoco encontró elementos que permitieran sostener la hipótesis de una red de trata de personas, una de las líneas investigativas que surgieron durante la causa.

En la misma audiencia también declararon el perito químico de la Policía Federal Juan Osvaldo Ronelli y el ex viceintendente de 9 de Julio, Luis Alberto González, quienes fueron convocados para aportar información vinculada a la investigación.

Cómo sigue el juicio

El proceso oral continúa con la declaración de nuevos testigos y peritos para reconstruir lo ocurrido el día en que Loan desapareció. La próxima audiencia fue programada para el miércoles 5 de agosto, cuando el tribunal retomará la recepción de testimonios.