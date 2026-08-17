Una investigación periodística y una posterior presentación ante la Justicia Federal pusieron la lupa sobre la administración de los recursos del Sistema Vial Integrado (Sisvial), un fideicomiso financiado con un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos cuyo destino legal es el mantenimiento de rutas nacionales.

La hipótesis judicial sostiene que el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, habría utilizado transferencias selectivas de este fondo hacia las provincias para incidir en el comportamiento de los legisladores nacionales en votaciones clave.

La denuncia fue radicada y ampliada por la diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, quedando la causa radicada en el juzgado de Julián Ercolini. Al momento, el magistrado aún no había girado las presentaciones al fiscal Franco Picardi para definir la apertura del requerimiento de instrucción.

Las coincidencia entre las fechas de sesión y los desembolsos

La segunda ampliación del planteo judicial analiza nueve votaciones legislativas comprendidas entre junio de 2024 (con el tratamiento de la Ley Bases) y mayo pasado (con leyes como Glaciares y Zonas Frías).

Caso Ley Bases (junio 2024): Durante los primeros cinco meses de 2024 no se registraron erogaciones del Sisvial. Sin embargo, los días 10 y 11 de junio —en la antesala de la votación en el Senado del 12 de junio— se liberaron $ 5.367 millones. En aquella oportunidad, la votación terminó empatada y fue definida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, con el respaldo de representantes de provincias que recibieron transferencias, como Santa Cruz, Misiones, Río Negro y Neuquén.

El caso de Santiago del Estero: La denuncia menciona que la Dirección de Vialidad de dicha provincia cobró $ 9.867 millones en tres días coincidentes con sesiones clave; no obstante, sus legisladores votaron en contra de las iniciativas oficiales. Ante esto, Pagano argumentó en la presentación que podría tratarse de "una negociación en curso o un intento de diluir el patrón".

Patrón de pagos en 2026: Una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en La Nación reveló que durante los primeros cinco meses de 2026 el Sisvial desembolsó $ 33.786 millones en apenas tres "ventanas legislativas". Durante esos días de sesión, el promedio diario de desembolso fue 3,44 veces superior al de las jornadas habituales.

Pagano remarcó en el escrito que si bien las coincidencias de fechas no constituyen una prueba automática, "la llave del caso es documental y está en poder del Estado".

Subejecución para sostener el equilibrio fiscal

En paralelo a la negociación política, el informe reveló que la gestión libertaria utilizó la recaudación del Sisvial prioritariamente para la meta de equilibrio fiscal, un destino distinto al objeto del fideicomiso.

En dos años y medio, el fideicomiso recaudó $ 1,5 billones, pero únicamente ejecutó $ 394.406 millones. El remanente no invertido en infraestructura fue colocado en instrumentos financieros como plazos fijos.

La situación tuvo repercusiones en el Poder Ejecutivo y el Congreso. Porque, por ejemplo, el vocero Adrián Ravier admitió a El Diario de La Pampa que mientras una parte va a Vialidad, "la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal".

Ante esto, los diputados Victoria Tolosa Paz y Maximiliano Ferraro presentaron denuncias contra el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Mientras que la respuesta de Caputo, desde Catamarca, afirmó que "lo que efectivamente se invierte es en lo que se aprueba en el Presupuesto Nacional" y señaló que "la asignación específica no implica que haya que invertir todos los fondos porque hay, a veces, formas más eficientes de hacerlo", derivando la responsabilidad al Poder Legislativo.



