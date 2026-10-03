El Poder Judicial de San Juan obtuvo la propiedad de la marca “JusticIA”, la plataforma de inteligencia artificial que utiliza desde noviembre de 2025 para asistir en distintas tareas de la Justicia. El registro fue concedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y le otorga protección legal sobre la marca y los servicios vinculados a la herramienta.

La inscripción corresponde a la Marca Mixta N° 3.930.521, formalizada mediante el Acta N° 4.720.805 y la Disposición DI-2026-300-APNDNM#INPI. El registro quedó encuadrado en la Clase 45 del Nomenclador Internacional de Niza y tiene vigencia desde septiembre de 2026 hasta el 25 de agosto de 2036.

Según informó el Poder Judicial sanjuanino, se trata del primer registro de una marca correspondiente a una plataforma de IA generativa de un Poder Judicial de Argentina.

Qué implica el registro de JusticIA

La titularidad concedida por el INPI protege al Poder Judicial de San Juan sobre distintos productos y servicios vinculados con la plataforma.

Entre ellos aparecen el apoyo asistido por computadora en materia de litigios, la certificación de documentos jurídicos, servicios relacionados con licencias de software y propiedad intelectual, la consultoría sobre cumplimiento de normas de protección de datos y el suministro de información judicial.

La inscripción permite así proteger legalmente el nombre y la identidad de una herramienta que forma parte del proceso de incorporación de inteligencia artificial al funcionamiento de la Justicia sanjuanina.

Una plataforma que funciona desde 2025

JusticIA fue desarrollada por la Dirección de Informática a partir del Acuerdo General N° 85/2025 de la Corte de Justicia. La plataforma comenzó a implementarse el 3 de noviembre de 2025 como herramienta de asistencia para tareas administrativas y jurisdiccionales.

Entre sus funciones se encuentran la anonimización de datos sensibles, la transcripción de audios y videos, el resumen y análisis de documentos, la traducción de textos legales a lenguaje claro y la asistencia en la redacción jurídica.

En junio de 2026, además, el Poder Judicial informó que había incorporado 16 nuevos asistentes de IA, con lo que JusticIA alcanzó 26 herramientas desarrolladas específicamente para distintas áreas y fueros.

La IA no reemplaza a los jueces

El uso de la plataforma está acompañado por un marco de regulación interna. El Protocolo de Uso Aceptable de IA Generativa establece reglas para el empleo de estas herramientas dentro del Poder Judicial y contempla medidas vinculadas con la seguridad y protección de datos.

Además, la normativa interna establece que la inteligencia artificial no puede sustituir la facultad indelegable de los magistrados. La responsabilidad final sobre el contenido generado continúa siendo de quien lo utiliza, que debe controlar, validar y asumir la autoría del resultado.

De esta manera, el registro de JusticIA ante el INPI se suma al proceso de incorporación de inteligencia artificial que el Poder Judicial de San Juan viene desarrollando desde 2025, con herramientas destinadas a agilizar tareas y asistir a los operadores judiciales.