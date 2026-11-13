Después de casi un mes sin encuentros presenciales, Karina Milei convocó nuevamente a la mesa política del Gobierno nacional. La reunión se realizará el próximo martes 17 de noviembre por la mañana en Casa Rosada, en un contexto marcado por las diferencias internas entre los principales referentes de La Libertad Avanza y las negociaciones legislativas de fin de año.

La convocatoria fue impulsada por la secretaria general de la Presidencia y cursada desde las oficinas del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Según trascendió, el encuentro modificará su horario habitual debido a otra actividad prevista para esa jornada.

La reunión marcará el regreso de las conversaciones presenciales del núcleo político más cercano al presidente Javier Milei, que durante las últimas semanas acumuló diferencias sobre la conducción del oficialismo, los acuerdos con los gobernadores y la estrategia parlamentaria.

La tensión interna con Patricia Bullrich

Uno de los principales temas que atraviesa al oficialismo es la relación con Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. En las últimas semanas, la legisladora expresó diferencias con algunas decisiones y declaraciones del Presidente, además de cuestionar aspectos de la conducción política de Karina Milei.

Las discrepancias también alcanzaron a Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo. A ese escenario se sumaron diferencias vinculadas con el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros integrantes del equipo de Gobierno.

Uno de los puntos de conflicto está relacionado con las negociaciones parlamentarias. Mientras desde el entorno de Karina Milei sostienen que Bullrich debe contribuir a conseguir los votos para avanzar con la reforma política, la senadora considera que los acuerdos con los gobernadores deben ser gestionados por el jefe de Gabinete y los referentes encargados del armado político.

La posibilidad de una ruptura dentro del oficialismo generó especulaciones durante los últimos días, aunque por el momento no hay una definición en ese sentido. La mesa política aparece como una instancia para discutir las diferencias y buscar acuerdos entre los distintos sectores.

La reforma política y el Presupuesto 2027, en la agenda

Además de las tensiones internas, el encuentro tendrá lugar mientras el Gobierno busca avanzar con proyectos centrales para el cierre del año legislativo.

Entre ellos se encuentra la reforma política, que contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa enfrenta dificultades para reunir los respaldos necesarios en el Congreso y existen diferencias sobre la estrategia para conseguir los votos en el Senado.

También está en discusión el Presupuesto 2027, una de las prioridades del Ejecutivo para las próximas semanas. A esto se suman otros proyectos que requieren acuerdos con los bloques opositores y los gobernadores provinciales.

En ese escenario, la reunión del martes será el primer encuentro presencial de la mesa política después de varias semanas de interrupción y tendrá como telón de fondo tanto las negociaciones parlamentarias como las diferencias que atraviesan a la conducción de La Libertad Avanza.