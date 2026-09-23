La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se refirió este martes a los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina y destacó que la organización busca involucrar a autoridades de distintos espacios políticos. “El Papa es de todos los argentinos”, afirmó tras una reunión de coordinación realizada en el Ministerio de Seguridad.

La funcionaria sostuvo que la llegada del pontífice no debe quedar asociada a ninguna fuerza partidaria y valoró el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, la Iglesia y las jurisdicciones que formarán parte del recorrido. “No es de un partido político ni de un color político”, expresó.

Gobernadores y legisladores serán invitados

Uno de los anuncios surgidos del encuentro fue que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño serán invitados al acto que León XIV encabezará el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad. La convocatoria también alcanzará a diputados y senadores de diferentes bloques.

La actividad formará parte de la primera jornada del Papa en Argentina. El cronograma oficial establece que León XIV estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. También mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

Cómo avanza la organización

La reunión encabezada por Karina Milei forma parte de una serie de encuentros que comenzaron en agosto para coordinar seguridad, logística, presupuesto, comunicación y organización de los eventos masivos previstos durante la estadía papal. En esas instancias participaron funcionarios nacionales, representantes de la Iglesia y autoridades de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

El Gobierno informó oficialmente que continuará trabajando junto con la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Argentina y las jurisdicciones involucradas para preparar la visita.

Durante la reunión también se avanzó en cuestiones operativas vinculadas con la gran cantidad de personas que se espera que participe de las actividades. Según lo informado tras el encuentro, se necesitarán alrededor de 20.000 voluntarios para asistir a los peregrinos.

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre y permanecerá en Argentina hasta el miércoles 11, cuando finalizará su agenda en el país antes de continuar viaje hacia Perú.