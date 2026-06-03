En un contexto marcado por las diferencias internas en torno al pliego de la jueza María Verónica Michelli, Karina Milei recibió este miércoles a Patricia Bullrich en la Casa Rosada. El encuentro se produjo en medio de especulaciones sobre la relación entre la senadora y el Gobierno nacional, luego de que la dirigente anticipara que respaldará la candidatura de la magistrada pese a la postura del Poder Ejecutivo.

La reunión tuvo lugar en el despacho de la secretaria general de la Presidencia, ubicado en el primer piso de la Casa Rosada. Aunque no trascendieron detalles sobre los temas abordados, desde ambos sectores coincidieron en destacar la continuidad del vínculo político y descartaron una ruptura dentro de La Libertad Avanza.

La propia Bullrich confirmó el encuentro a través de una publicación en redes sociales. "Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente", escribió junto a una fotografía de la reunión. El mensaje fue posteriormente compartido por Javier Milei.

Las tensiones surgieron a partir del tratamiento del pliego de Michelli, propuesta para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. La controversia comenzó cuando el Gobierno intentó retirar la candidatura al conocerse el vínculo familiar de la jueza con el periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga distintas denuncias vinculadas a la administración nacional.

Sin embargo, Bullrich comunicó al Presidente que acompañará el pliego por una cuestión de objeción de conciencia. En ese marco, también puso a disposición su renuncia como presidenta del bloque oficialista en el Senado, aunque la propuesta no fue aceptada por Milei.

Cerca de la senadora señalaron que el gesto respondió a una cuestión institucional y no a una intención de abandonar el espacio. Además, remarcaron que la conversación con el mandatario se desarrolló en buenos términos y sin conflictos personales.

Desde el entorno de Karina Milei también buscaron bajar el tono a la controversia. Fuentes del oficialismo señalaron que, si bien la decisión de Bullrich generó diferencias, no altera su pertenencia al espacio ni su participación en la conducción política del partido.

Mientras tanto, el oficialismo resolvió postergar una semana más el tratamiento del pliego de Michelli en el Senado. La decisión fue tomada durante una reunión de Labor Parlamentaria en la que se definió el temario de la próxima sesión.

La postergación ocurre en un escenario donde la candidatura de la magistrada cuenta con apoyos de distintos sectores políticos, incluidos senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.

Con este encuentro en la Casa Rosada, el oficialismo buscó enviar una señal de cohesión interna en medio de un debate que expuso diferencias dentro de la coalición gobernante, pero que, según aseguran sus principales referentes, no pone en riesgo la continuidad del vínculo político entre Bullrich y la conducción del espacio.