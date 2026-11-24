Karina Milei encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, con el objetivo de ordenar la agenda legislativa y definir la estrategia del oficialismo para las últimas semanas del año. Entre las principales prioridades aparecen la reforma electoral, que contempla la suspensión de las PASO, y el tratamiento del Presupuesto 2027.

El encuentro reunió a los principales integrantes del equipo político y económico de Javier Milei, en una jornada marcada por las negociaciones parlamentarias y la búsqueda de acuerdos con otros bloques para conseguir los respaldos necesarios en el Congreso.

De la reunión participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y la senadora Patricia Bullrich, quien conduce el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.

La convocatoria estaba prevista para las 13, pero comenzó con más de media hora de demora debido a que algunos de los funcionarios habían acompañado previamente al Presidente en una reunión bilateral con su par de Polonia, Karol Nawrocki, quien se encuentra de visita en Argentina.

La suspensión de las PASO, una de las prioridades

Uno de los temas centrales del encuentro fue la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional. La iniciativa contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027 y comenzará a debatirse este jueves en el Senado.

El oficialismo busca conseguir los votos necesarios para avanzar con el proyecto y obtener una primera aprobación en la Cámara alta. Para eso, continúan las conversaciones con los bloques aliados y sectores de la oposición dialoguista.

En las negociaciones también interviene Patricia Bullrich, quien tiene a su cargo la conducción del bloque libertario en el Senado y deberá coordinar los respaldos para el tratamiento de la iniciativa. Uno de los cambios que se introdujeron en el texto fue la eliminación de las listas colectoras, un punto que había generado diferencias con algunos espacios políticos.

Presupuesto 2027 y sesiones extraordinarias

Otro de los asuntos que concentró la atención de la mesa política fue el Presupuesto 2027. El Gobierno busca avanzar con su tratamiento en Diputados y reunir el respaldo necesario para que la iniciativa pueda continuar su recorrido parlamentario.

La discusión se desarrolla en paralelo con las gestiones que Diego Santilli mantiene con los gobernadores, con quienes busca acercar posiciones y conseguir acuerdos que faciliten el avance de los proyectos oficiales.

Además, el Ejecutivo trabaja en la convocatoria a sesiones extraordinarias, que por el momento abarcaría el mes de diciembre. La intención es aprovechar ese período para avanzar con iniciativas que todavía están pendientes en el Congreso.

Entre ellas aparecen la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la cuestión Malvinas; el denominado Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

También está en agenda la Ley de Ludopatía, cuyo tratamiento continuará en comisiones del Senado. El oficialismo pretende avanzar con un dictamen propio para que el proyecto pueda seguir su recorrido legislativo.

La reunión de este martes fue la segunda convocatoria de la mesa política en apenas siete días. En ese escenario, Karina Milei y los principales referentes del Gobierno buscan coordinar las prioridades parlamentarias y sostener las negociaciones necesarias para cerrar el año con avances en el Congreso.